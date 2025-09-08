Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân qua đời, thọ 86 tuổi

Thanh Hiệp| 09/08/2025 07:53

Nhạc sĩ Tiến Luân vừa cho biết tác giả của bài "Cho vừa lòng em" - nhạc sĩ Mặc Thế Nhân đã qua đời lúc 16 giờ ngày 8-8.

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân qua đời, thọ 86 tuổi- Ảnh 1.
Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân

Mặc Thế Nhân bắt đầu sáng tác từ năm 1958, ca khúc đầu tiên là “Trăng quê hương”. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông: “Cho vừa lòng em”, “Ngày xuân vui cưới”, “Chuyện buồn tình yêu”, “Mùa xuân cưới em”, “Em về với người”, “Trả lại anh”…

Ca khúc nổi tiếng “Cho vừa lòng em” đã được rất nhiều ca sĩ thể hiện như: Sĩ Phú, Elvis Phương, Chế Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Lệ Quyên... Trong đó, theo nhạc sĩ Mặc Thế Nhân, ông thích nghe ca sĩ Hương Lan hát nhất.

Cách đây ba năm nhạc sĩ Mặc Thế Nhân phải cấp cứu vì tai biến mạch máu não. Chương trình "Mai Vàng nhân ái" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng Nam Á đã đến thăm ông.

Tang lễ của nhạc sĩ Mặc Thế Nhân tổ chức tại nhà riêng:1002 đường Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông, TP HCM.

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/nhac-si-mac-the-nhan-qua-doi-tho-86-tuoi-196250808214728718.htm
