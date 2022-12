Nhạc sĩ đầu tiên có 5 ca khúc trên trăm triệu view là ai?

Nguyễn Phúc Thiện là em trai ruột của nhạc sĩ Only C. Anh là “cha đẻ” của loạt bản hit đình đám, đạt trên 100 triệu lượt xem trên YouTube như: Bống bống bang bang – nhóm 365 (557 triệu view), Yêu là tha thứ - Only C (146 triệu view), Đừng yêu nữa em mệt rồi - Min (132 triệu view), Em không sai chúng ta sai - Erik (133 triệu view), Đau để trưởng thành - Only C (100 triệu view).

Nguyễn Phúc Thiện cho biết để có được thành công như hiện tại đã phải mất một khoảng thời gian để công chúng đón nhận và thoát được cái bóng “em trai Only C”. Anh thừa nhận có nhiều điểm rất giống với anh trai của mình khi từ nhỏ đã có năng khiếu âm nhạc và được gia đình ủng hộ.

Anh được bố cho nghe nhạc và mua một số nhạc cụ để tự học. Sau này, khi nền âm nhạc phát triển, Nguyễn Phúc Thiện được tiếp xúc với công việc producer (sản xuất âm nhạc) qua anh trai Only C và chính niềm đam mê âm nhạc đã thôi thúc anh tìm tòi, học hỏi và đi theo con đường này.