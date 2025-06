Nhạc sĩ của bài hát đình đám 'Xin lỗi tình yêu' lần đầu tiết lộ thu nhập

Khác nhiều đồng nghiệp chuyên tâm vào sự nghiệp sáng tác, anh còn dấn thân vào nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau như: xây dựng thương hiệu cá nhân, sản xuất chương trình...

Minh Nhiên thời trẻ. Ảnh: Tư liệu

Hàng chục năm trước, Minh Nhiên được biết đến như người thầy, giúp các ca sĩ như Kasim Hoàng Vũ, Giang Hồng Ngọc, Maya, Kiwi Ngô Mai Trang... xây dựng, định hình phong cách, hình ảnh và ra mắt công chúng.

Những năm gần đây, nhạc sĩ 7X còn mở công ty sản xuất mang tên mình, đứng sau các chương trình truyền hình như: The Cover show, The Only... cùng nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật trong và ngoài nước.

Từng chứng kiến nhiều mối quan hệ thầy trò đổ vỡ trong show, anh thấy may mắn khi mối quan hệ với những học trò cũ đều rất tốt, dù không còn làm việc chung vẫn giữ liên lạc.