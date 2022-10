Nhạc sĩ bán đất, nợ nần vì 'nhóm nữ 14 triệu USD'

"Tất cả những gì tôi có thể nghĩ về Mimiirose là số tiền Lim Chang Jung đã chi cho nhóm", "Sẽ tốt hơn nếu Lim Chang Jung ngừng than vãn, kể khổ”, “Phát ngôn của Kim Chang Yeol còn tệ hơn cả Lim Chang Jung", "Các cô gái cần cơ hội để chứng tỏ bản thân. Họ chắc hẳn đang bị lu mờ bởi câu chuyện nợ nần của Lim Chang Jung”, khán giả bình luận về cách Lim Chang Jung quảng bá Mimiirose.

Mimiirose là nhóm nhạc nữ gồm 5 thành viên Han Ye Won, Yoon Ji A, Seo Yun Ju, In Hyo Ri và Choi Yeon Jae. Mimiirose ra mắt ngày 16/9 dưới sự quản lý của Yes Im Entertainment - công ty giải trí do Lim Chang Jung thành lập.

Theo Zing