Nhắc ôtô đỗ chiếm lối đi, tài xế bị nhóm người đánh bất tỉnh

Chiều 3/11, lãnh đạo Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) xác nhận đơn vị đang điều tra vụ một tài xế xe công nghệ bị nhóm người hành hung, phải nhập viện cấp cứu, xảy ra trên địa bàn.

“Cơ quan công an đang mời những người liên quan đến làm việc, lấy lời khai để xử lý theo đúng quy trình”, đại diện Công an phường An Khê thông tin.

Trước đó, cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nam tài xế xe công nghệ bị đánh trọng thương, nằm bất tỉnh trên vỉa hè đường Ngô Nhân Tịnh (phường An Khê), xung quanh có nhiều vết máu.