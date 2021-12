Nhạc hot hôm nay: Lily Chen hát nhạc Trịnh, K-ICM thử sức cổ trang

Cô cũng nói thêm, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận những đánh giá, phản hồi của khán giả. Lily Chen mong muốn, những ca khúc cô hát sẽ trở thành “thứ nhạc để chill” mà ai cũng có thể nghe và dễ dàng cảm nhận, nhất là với giới trẻ.

Không chỉ đầu tư cho ca khúc đầu tiên mà Lily Chen sẽ quay 7 MV cho 7 ca khúc: Còn Tuổi Nào Cho Em, Cát Bụi, Dấu Chân Địa Đàng, Diễm Xưa, Một Cõi Đi Về, Hạ Trắng, Biển Nhớ.

K-ICM - Vicky Nhung cùng kết hợp trong dự án âm nhạc dân gian, cổ trang

Vừa qua, K-ICM và Vicky Nhung đã lần đầu tiên hợp tác cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Phận Hoa Rơi. Theo đuổi hai thể loại âm nhạc khác nhau nhưng Vicky Nhung và K-ICM lại có màn hợp tác ăn ý và gây nhiều bất ngờ.