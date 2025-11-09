Nhạc cách mạng không còn giới hạn

Không còn giới hạn trong những buổi sinh hoạt đoàn thể hay ngày lễ kỷ niệm, những bản nhạc yêu nước giờ đây xuất hiện ở khắp nơi từ các concert lớn đến mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube và hướng tới cả những chiến dịch cộng đồng.

Chỉ trong vòng nửa tháng, hàng loạt MV ca ngợi tình yêu đất nước ra mắt và được công chúng đón nhận. MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình (sáng tác Nguyễn Văn Chung, do Tùng Dương thể hiện) hút hơn 5 triệu lượt xem sau hai tuần ra mắt. Ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình - nhạc phim Mưa đỏ - cũng gây xúc động mạnh. Cộng hưởng với sức nóng của phim, ca khúc đạt 12 triệu lượt xem sau hai tuần.

Từ sức nóng của những concert nhạc cách mạng, PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long (Phó chủ nhiệm bộ môn Truyền thông chuyên nghiệp - Đại học RMIT Việt Nam) nhấn mạnh tinh thần tự hào dân tộc được “số hoá”, hòa phối vào đời sống thường nhật bằng thứ ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi, cá tính và gắn với bản sắc văn hóa từng vùng miền. Với sức lan tỏa mạnh mẽ, sự kết hợp âm nhạc với lòng yêu nước đang định hình lại cách thế hệ trẻ cảm nhận, tiếp cận và lan tỏa lòng yêu nước trong thời đại số.

Lòng tự hào dân tộc được “số hoá”, hòa phối vào đời sống thường nhật.

"Concert, đặc biệt là những concert nhạc yêu nước với quy mô lớn gần đây trở thành công cụ văn hóa hiệu quả để khơi gợi niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Sự thay đổi đáng mừng về sự kiện âm nhạc trong 2-3 năm qua không phải là ngẫu nhiên, mà đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, như sự thay đổi về truyền thông đa phương tiện, xu hướng giải trí của giới trẻ, và sự phát triển vượt bật của ngành công nghiệp văn hóa với âm nhạc là mũi nhọn. Đây là tiền đề đưa các concert quốc gia thành không gian lý tưởng để lòng yêu nước được thể hiện một cách hiện đại và mạnh mẽ", ông Nguyễn Văn Thăng Long nói.

NSƯT Đăng Dương - người tích cực làm mới dòng nhạc thính phòng và nhạc cách mạng - chia sẻ sau concert Tổ quốc trong tim: "Nhạc đỏ đang dần chạm tới trái tim người trẻ một cách rất tự nhiên và gần gũi. Chỉ cần đúng thời điểm và sự tận tâm của cả đơn vị tổ chức, tình yêu nước nồng nàn sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Anh hy vọng tiếp tục cùng các nghệ sĩ biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật chính luận, bởi đó là thông điệp kết nối quá khứ với hiện tại và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước của thế hệ tương lai.