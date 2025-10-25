Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan qua đời

Theo thông tin từ gia đình, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan đã qua đời ở tuổi 86 vào 15 giờ 40 phút ngày 25-10.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan (1940-2025). Ảnh: GĐCC

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan là em trai nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Ông tên thật là Hoàng Ngọc Hợp.

Hoàng Phủ Ngọc Phan là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, sinh ngày 25-11-1940 tại Quảng Trị.