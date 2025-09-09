Nhà văn Chu Lai: 'Mưa đỏ' vạm vỡ, cường tráng hơn qua điện ảnh

Phóng viên (PV): Thưa nhà văn, được biết ông không trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, vậy ông lấy “chất liệu” từ đâu để tái hiện không khí khốc liệt và bi tráng ấy trong tác phẩm “Mưa đỏ”?

Nhà văn Chu Lai: Không trải qua khói lửa ở Thành cổ, tôi đã lái xe vào Quảng Trị, ở lại cả tuần, tiếp xúc với nhân chứng, cựu chiến binh, o du kích và người dân địa phương. Thậm chí, tôi còn ra Thành cổ nằm một đêm để nghe cái “tiếng thì thầm của đồng đội” dưới lớp đất sâu. Sau đó, tôi tiếp tục hành trình từ Bắc vào Nam, trò chuyện với những nhân chứng ở Sài Gòn, Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên… Tất cả đều nhấn mạnh hào khí, máu xương và sự hy sinh bi tráng nơi mảnh đất ấy. Có thể nói, trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 là một trong những cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại: 10.000 tấn bom trút xuống, mỗi ngày có tới hàng trăm sinh mạng ngã xuống, phần lớn là sinh viên, tầng lớp tri thức trẻ của đất nước. Họ ngây thơ, lãng mạn, nhưng nhanh chóng trở thành chiến sĩ kiên cường nhờ trí tuệ và lý tưởng.

Nhà văn Chu Lai chia sẻ với phóng viên.

Từ chất liệu đời thực, tôi hư cấu nên những nhân vật điển hình. “Cô Hồng” - O du kích chèo đò là kết tinh từ nhiều nhân chứng. Với nhân vật “Cường” được xây dựng từ một liệt sĩ ngoài đời thực, là sinh viên, gia đình khá giả, yêu âm nhạc, học võ vovinam, giàu lý tưởng. Trong tiểu thuyết, tôi hư cấu thêm chi tiết anh là nhạc sĩ, để tạo nên “bản giao hưởng máu” xuyên suốt tác phẩm. Từ trang đầu cho tới hồi kết, giai điệu ấy vang lên, như một khúc trầm bi tráng.