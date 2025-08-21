Nhà và Hầm D67 - Hành trình đến ngày toàn thắng

Nhà và Hầm D67 vốn là tổng hành dinh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến. Đây là nơi đã diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng mang tính bước ngoặt, quyết định vận mệnh dân tộc, đặc biệt là quyết tâm lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Không gian trưng bày được thiết kế công phu, kết hợp tư liệu, hình ảnh, hiện vật gốc và công nghệ trưng bày hiện đại. Khách tham quan có thể cảm nhận rõ nét tinh thần bất khuất, trí tuệ kiên cường và ý chí quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta. Những hiện vật như bản đồ tác chiến, điện mật, phương tiện liên lạc, cùng các tư liệu về những cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị trong căn hầm sâu dưới lòng đất đều được giới thiệu một cách hệ thống và sinh động.

Song song với trưng bày chuyên đề về Nhà và Hầm D67, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội còn giới thiệu, phát huy giá trị di tích cách mạng Hầm Cơ yếu – nơi từng đặt Bộ phận Cơ yếu thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là địa điểm gắn với những chiến công thầm lặng của lực lượng cơ yếu – những người lính “giữ bí mật” đã góp phần to lớn vào thắng lợi chung của dân tộc. Hầm Cơ yếu là minh chứng cho sự sáng tạo, kiên cường và tinh thần hy sinh lặng thầm của những chiến sĩ trên mặt trận đặc biệt, nơi mỗi dòng mật mã, mỗi bản điện đều chứa đựng vận mệnh của chiến trường.