Với ý nghĩa chính trị, lịch sử và xã hội sâu sắc, trưng bày “Nhà và Hầm D67 – Hành trình đến ngày toàn thắng” và hoạt động phát huy giá trị di tích cách mạng Hầm Cơ yếu là lời tri ân thiêng liêng đối với những người đã ngã xuống.
Trong không khí hào hùng và trang trọng của những ngày tháng 8 lịch sử, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Nhà và Hầm D67 – Hành trình đến ngày toàn thắng” và đồng thời phát huy giá trị di tích cách mạng Hầm Cơ yếu – Bộ Tổng Tham mưu. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025).
Buổi lễ được tổ chức tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, nơi lưu giữ những chứng tích lịch sử vô giá gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Nhà và Hầm D67 vốn là tổng hành dinh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến. Đây là nơi đã diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng mang tính bước ngoặt, quyết định vận mệnh dân tộc, đặc biệt là quyết tâm lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Không gian trưng bày được thiết kế công phu, kết hợp tư liệu, hình ảnh, hiện vật gốc và công nghệ trưng bày hiện đại. Khách tham quan có thể cảm nhận rõ nét tinh thần bất khuất, trí tuệ kiên cường và ý chí quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta. Những hiện vật như bản đồ tác chiến, điện mật, phương tiện liên lạc, cùng các tư liệu về những cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị trong căn hầm sâu dưới lòng đất đều được giới thiệu một cách hệ thống và sinh động.
Song song với trưng bày chuyên đề về Nhà và Hầm D67, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội còn giới thiệu, phát huy giá trị di tích cách mạng Hầm Cơ yếu – nơi từng đặt Bộ phận Cơ yếu thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là địa điểm gắn với những chiến công thầm lặng của lực lượng cơ yếu – những người lính “giữ bí mật” đã góp phần to lớn vào thắng lợi chung của dân tộc. Hầm Cơ yếu là minh chứng cho sự sáng tạo, kiên cường và tinh thần hy sinh lặng thầm của những chiến sĩ trên mặt trận đặc biệt, nơi mỗi dòng mật mã, mỗi bản điện đều chứa đựng vận mệnh của chiến trường.
Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội, nhấn mạnh: “Chúng ta có mặt tại đây không chỉ để chiêm ngưỡng những giá trị vật chất và tinh thần còn lưu lại trong các di tích Nhà và Hầm D67, Hầm Cơ yếu, mà quan trọng hơn là để khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin và bồi đắp trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi hiện vật, mỗi căn phòng, mỗi trang tài liệu ở đây đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu và trí tuệ của cha anh ta. Trách nhiệm của chúng ta là bảo tồn, phát huy và quan trọng hơn nữa là truyền lại ngọn lửa yêu nước ấy cho các thế hệ mai sau”.
Qua những hiện vật, tư liệu và không gian trưng bày, người xem có thể cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh, sự gian khổ của những năm tháng kháng chiến, nhưng trên hết là tinh thần quyết thắng, niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng và khát vọng độc lập, tự do, hòa bình.