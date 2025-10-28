Nhà trường lên tiếng vụ thầy giáo dẫn nữ sinh lớp 11 vào khách sạn

Trường THPT Chưởng Binh Lễ đã có báo cáo gửi Sở GD-ĐT tỉnh An Giang liên quan tới vụ việc một nam giáo viên của trường bị nghi ngờ dụ dỗ học sinh vào nhà nghỉ. Sự việc đã gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội thời gian qua.

Theo báo cáo, khoảng 12h30 ngày 23/10, Công an phường Long Xuyên giữ ông H.T.T. (giáo viên môn Văn, Trường THPT Chưởng Binh Lễ) với lý do nam giáo viên có hành vi dẫn một nữ sinh lớp 11 tại Trung tâm GDTX An Giang 2 đến một nhà nghỉ trên địa bàn.