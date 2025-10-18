Nhà trường lên tiếng vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị bạn đâm tử vong

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, em H. được bạn bè và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương, nhưng không qua khỏi.

Ngay khi nắm được thông tin, Ban Giám hiệu cùng cô giáo chủ nhiệm đã có mặt tại hiện trường và bệnh viện để nắm bắt tình hình. Nhà trường đồng thời phối hợp với gia đình và Công an xã Quảng Bình xử lý vụ việc.