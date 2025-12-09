Nhà trong hẻm đầy cảm xúc và tiện nghi tại TP. HCM

Công trình đã giải quyết bài toán ánh sáng và không gian - vốn là thách thức nan giải của nhà phố đô thị, biến căn nhà 48m2 thành một tổ ấm đầy cá tính.
Ngay từ đầu, đội ngũ kiến trúc sư đã đối mặt với những hạn chế đặc trưng của nhà phố Sài Gòn: chỉ có một mặt tiền duy nhất đón được ánh sáng tự nhiên, phần còn lại bị bao bọc bởi cấu trúc hẻm nhỏ. Tuy nhiên, thay vì “đầu hàng”, họ đã tìm thấy tiếng nói chung với chủ nhân ngôi nhà - một cặp vợ chồng trẻ mang tinh thần phóng khoáng và sẵn sàng thử nghiệm. Từ đó, một không gian sống đậm chất cá nhân, hiện đại và đầy cảm xúc đã được kiến tạo.
Govap Townhouse là sự kết hợp tinh tế giữa tinh thần Contempoary và một chút lãng mạn của Soulful Mordernism. Lấy cảm hứng từ những biệt thự Modernism châu Âu đầu thế kỷ 20, nhưng qua lăng kính đương đại, công trình đã tạo nên một tổng thể hài hoà, nơi vẻ đẹp cổ điển và sự tối giản tinh tế cùng tồn tại. Toàn bộ căn nhà trở thành một tác phẩm độc bản, với mọi chi tiết nội thất đều được thiết kế riêng theo yêu cầu của gia chủ.
Ánh sáng tự nhiên đóng vai trò như một nghệ sĩ, vẽ nên những cung bậc cảm xúc khác nhau cho không gian. Sáng bừng tươi mới vào buổi sớm, ánh sáng chuyển dần sang những gam màu trầm ấm, dịu dàng khi chiều buông, tạo nên một câu chuyện thị giác liền mạch xuyên suốt các khu vực.
Điểm nhấn của phòng khách là sự hoà quyện giữa chất liệu tạo cảm xúc. Một chiếc sofa lớn bọc nhung sẫm, đi kèm với ghế tựa hình khối phá cách và bàn trà tinh xảo mang lại một không gian đậm thủ công. Bảng màu trung tính được dẫn dắt khéo léo, nổi bật với sắc marble xanh rêu và chất gỗ walnut trầm ấm, làm nền cho những món đồ thủ công độc đáo.
Không gian phòng ngủ tiếp tục khai thác cảm hứng từ phong cách Art Deco, gợi nhớ tinh thần hoài cổ. Giường nhung đỏ rượu, sàn gỗ xương cá đen tuyền, cùng những chiếc đèn bàn với chụp vải mềm mại và tủ đầu giường hoạ tiết cách điệu, tất cả cùng góp phần tạo nên một không gian nghỉ ngơi vừa điện ảnh vừa gần gũi. Đây là nơi vẻ đẹp kiêu kỳ của thập niên 1920 giao thoa với sự tiện nghi của cuộc sống hiện đại.
Khu vực closet và phòng tắm được xử lý ánh sáng mạnh mẽ nhờ hệ giếng trời được đặt có chủ đích, giúp không gian luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác rộng mở. Bảng màu được chuyển tiếp đầy cảm xúc: từ tông trung tính phối cùng gỗ walnut, điểm xuyết đá cẩm thạch xanh rêu và kim loại đồng, sau đó chuyển sang mảng nhấn đỏ rượu và kết thúc bằng sắc xanh navy trầm lắng.
Với triết lý tôn vinh tay nghề thủ công và chất liệu bản địa, Vietline Interior Design đã thành công biến một căn nhà phố cuối hẻm tưởng chừng đầy giới hạn thành một tổ ấm vừa truyền thống vừa tân thời. Tại đây, lịch sử, tính bền vững và vẻ đẹp đương đại hoà quyện trong từng chi tiết, để mỗi khoảnh khắc sống đều mang trong mình một chất thơ sâu lắng và sự nâng niu trọn vẹn.