Nhà trong hẻm đầy cảm xúc và tiện nghi tại TP. HCM

Không gian nhà ngập tràn ánh sáng, kết hợp giữa phong cách Contemporary và Soulful Modernism

Công trình đã giải quyết bài toán ánh sáng và không gian - vốn là thách thức nan giải của nhà phố đô thị, biến căn nhà 48m2 thành một tổ ấm đầy cá tính.

Ngay từ đầu, đội ngũ kiến trúc sư đã đối mặt với những hạn chế đặc trưng của nhà phố Sài Gòn: chỉ có một mặt tiền duy nhất đón được ánh sáng tự nhiên, phần còn lại bị bao bọc bởi cấu trúc hẻm nhỏ. Tuy nhiên, thay vì “đầu hàng”, họ đã tìm thấy tiếng nói chung với chủ nhân ngôi nhà - một cặp vợ chồng trẻ mang tinh thần phóng khoáng và sẵn sàng thử nghiệm. Từ đó, một không gian sống đậm chất cá nhân, hiện đại và đầy cảm xúc đã được kiến tạo.