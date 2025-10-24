Nhà Trắng: Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo RT| 24/10/2025 10:02

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 23/10 thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới, trong khuôn khổ chuyến công du châu Á.

Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại Hàn Quốc vào ngày 30/10, lần đầu tiên kể từ năm 2019, trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ tại Bắc Kinh vào năm 2017. Ảnh: Getty Images

Ông Trump sẽ khởi hành đến Malaysia và Hàn Quốc, tại đây ông sẽ gặp ông Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Tuy vậy, Thư ký báo chí Nhà Trắng Leavitt không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về nội dung cuộc gặp. Cuộc gặp tại Hàn Quốc sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1/2025. Hai bên đã có ít nhất ba cuộc điện đàm trong năm nay.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang. Tuần trước, ông Trump đã đe dọa sẽ áp đặt thêm thuế quan 100% đối với hàng hóa Trung Quốc bắt đầu từ tháng 11 năm nay.

Căng thẳng Mỹ-Trung đã leo thang mạnh mẽ sau Trung Quốc quyết định siết chặt các hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Chính sách mới của Bắc Kinh không nhắm trực tiếp vào Washington, nhưng các công ty công nghệ cao của Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp đất hiếm của Trung Quốc.

Tổng thống Trump trước đó cho biết, ông sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh APEC, nhưng không công bố thời gian chính xác. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng hủy bỏ cuộc gặp trong bối cảnh dư luận chỉ trích việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm.

Hôm 22/10, ông Trump bày tỏ hy vọng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận về mọi mặt, từ thương mại đến năng lượng hạt nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, ông cũng có kế hoạch giải quyết vấn đề Trung Quốc mua dầu của Nga.

