Tổng thống Donald Trump vốn thường xuyên dự khán các trận đấu vốn nổi tiếng là khốc liệt MMA, nơi các võ sĩ tung đòn đấm, đá, vật lộn trong những trận chiến không khoan nhượng cho đến khi đối thủ chịu thua hoặc bị hạ knock-out.

Tuyên bố trên vừa được chủ tịch kiêm CEO của Ultimate Fighting Championship (UFC) Dana Federick White Jr xác nhận.

Việc Nhà Trắng tổ chức đấu MMA - môn thể thao đối kháng khốc liệt này vào trung tâm quyền lực chính trị của Mỹ sẽ đánh dấu một cột mốc lịch sử.

“Chắc chắn nó sẽ diễn ra. Tối qua tôi đã nói chuyện với ông ấy — ‘ông ấy’ tức là Tổng thống — và cuối tháng này tôi sẽ bay đến đó, ngồi lại để trình bày toàn bộ kế hoạch và bản thiết kế, rồi chúng tôi sẽ bắt đầu quyết định xem ông ấy muốn và không muốn gì”, Dana Federick White Jr chia sẻ trên truyền hình CBS.

UFC là tổ chức lớn nhất và thành công nhất trong thế giới MMA đang phát triển. Môn thể thao pha trộn của nhiều môn võ như jiu-jitsu, kickboxing, boxing và vật.