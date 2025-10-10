Nhà Trắng lên tiếng chuyện ông Trump không được trao Nobel Hòa bình

Ngày 10-10, Nhà Trắng có phát ngôn cho thấy sự bất mãn với quyết định của Ủy ban Nobel trao giải Nobel Hòa bình 2025 cho nhà hoạt động người Venezuela – bà Maria Corina Machado, thay vì Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo hãng tin Reuters.

"Tổng thống Trump sẽ tiếp tục thực hiện các thỏa thuận hòa bình, chấm dứt chiến tranh và cứu sống nhiều người. Ông ấy có trái tim của một nhà nhân đạo, và sẽ không có ai giống ông ấy, có thể giải quyết những điều khó khăn chỉ bằng sức mạnh ý chí của mình" – người phát ngôn Nhà Trắng Steven Cheung viết trên mạng xã hội X.