Nhà thư pháp Phạm Tằng biến mất

Năm 2024, ở tuổi 86 tuổi, họa sĩ - nhà thư pháp nổi tiếng Trung Quốc Phạm Tằng tuyên bố tái hôn lần thứ tư với MC trẻ tuổi Từ Manh, kém ông đúng 50 tuổi. Ông hết lời ca ngợi vợ mới: “Nhờ sự quan tâm chăm sóc tận tình của cô Từ Manh, tôi đã hồi phục hoàn toàn cả thân lẫn tâm”, gọi cuộc hôn nhân của mình là giai thoại trong giới nghệ thuật. Câu chuyện tình “ông cháu” này từng gây xôn xao mạng xã hội.

Theo HK01, người trong giới tiết lộ Từ Manh nhiều lần bí mật chuyển từng phần bộ sưu tập tranh chữ và cổ vật trong nhà Phạm Tằng đi nơi khác, tổng giá trị được ước tính hơn 2 tỷ NDT (7.000 tỷ đồng). Người quen từng cố cảnh báo Phạm Tằng nhưng không liên hệ được, điện thoại tắt máy. Do sức khỏe ông già yếu, nhiều người nghi ngờ ông đã bị kiểm soát.