Nhà thờ Tổ của Hoài Linh bị gọi tên khi 'Tịnh thất Bồng Lai' bị tháo dỡ

Những ngày qua, nơi tự xưng là cơ sở Phật Giáo – “Tịnh thất Bồng Lai” (nay đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ) bị Công an tỉnh Long An vào cuộc điều tra, khởi tố và bắt tạm giam một số bị can vì có nhiều sai phạm đã nhận được sự quan tâm, theo dõi của cư dân mạng.

Sáng 12/1, nhiều diễn đàn giải trí tiếp tục chia sẻ thông tin một số hạng mục công trình tại "Tịnh thất Bồng Lai" đã bị tháo dỡ vài ngày trước khi UBND xã Hoà Khánh Tây (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) lập biên bản việc xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích tại hộ của bà Cao Thị Cúc.



Công trình tại "Tịnh thất Bồng Lai” bị tháo dỡ vì xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích

Phía dưới bình luận, nhiều tài khoản bất ngờ gọi tên Nhà thờ Tổ 100 tỷ của Hoài Linh và đặt câu hỏi: "Công trình Nhà thờ Tổ 100 tỷ đồng của Hoài Linh có được xây dựng hợp pháp?".