Nhà thờ bỏ hoang ở Ninh Bình được ví như 'lâu đài cổ tích', thu hút ánh nhìn

Công trình nằm trong khuôn viên rộng hơn 1.000m2 của gia đình ông Vũ Đình Đích (SN 1952).

Nhà thờ này tọa lạc trong khu đất ven đê sông Đào thuộc xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (cũ), nay là phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.

Nhìn từ xa, nhà thờ phủ đầy rêu phong, cây leo chằng chịt buông xuống tường gạch cũ, tạo nên vẻ cổ kính, u hoài. Nhiều người ví nơi đây như một “lâu đài cổ tích”.

Ông Đích cho biết, đây là công trình còn sót lại của nhà thờ Công giáo được xây dựng dưới thời Pháp thuộc cách đây hơn 100 năm.

“Tôi nghe các cụ kể lại, xưa kia, khi người Pháp theo đường sông vào truyền đạo, họ dừng chân bên bờ đê và chọn nơi này để dựng nhà thờ. Theo biến động lịch sử, nhà thờ dần bị bỏ hoang, các công trình sụp đổ dần.

Gia đình tôi mua lại mảnh đất này cách đây hơn 40 năm, khi đó nhà thờ đã hoang phế từ lâu và chỉ còn tháp chuông như hiện tại”, ông Đích chia sẻ.