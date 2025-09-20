Nhà thiết kế Việt mang chiêm tinh học lên sàn diễn quốc tế

Sau nhiều năm vắng bóng tại các tuần lễ thời trang lớn, NTK Khang Lê trở lại New York Couture Fashion Week 2025 cùng BST The Horoscopes. Anh táo bạo chọn chiêm tinh học - yếu tố quen thuộc trong đời sống đại chúng - làm trục cảm hứng cho 30 thiết kế trình diễn ngày 20/9 tại New York.

The Horoscopes được xây dựng trên tông đen vàng chủ đạo, điểm nhấn sắc đỏ và trắng đen đặc trưng. Anh mạnh tay loại bỏ hoàn toàn các chi tiết đính kết, sử dụng chất liệu cứng, vải được thiết kế và vẽ tay để tạo phom dựng rõ nét. Cách tiếp cận giúp giữ được sự tối giản vẫn gợi liên tưởng cấu trúc vũ trụ và tính kỷ luật của chiêm tinh học.

“Chiêm tinh không chỉ là ký hiệu các chòm sao, đó còn là cách lý giải chuyển động của con người trong không gian”, Khang Lê giải thích về chủ đề.