Nhà thiết kế thời trang huyền thoại Giorgio Armani qua đời

Theo truyền thông quốc tế, nhà thiết kế thời trang huyền thoại Giorgio Armani đã qua đời ở tuổi 91. Ông được ca ngợi là biểu tượng thời trang Ý, góp phần đưa thời trang thảm đỏ của sao Hollywood lên tầm cao mới.

“Ông Armani đã ra đi thanh thản, bên cạnh những người thân yêu", đại diện Armani chia sẻ và gọi ông là “nguồn năng lượng không ngừng nghỉ”.

Trong thông cáo, đại diện Armani Group nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn gắn bó như một gia đình. Hôm nay, nỗi mất mát thật lớn lao khi người sáng lập - người đã nuôi dưỡng tập thể bằng tầm nhìn, đam mê và sự tận hiến đã ra đi. Chúng tôi cam kết tiếp nối, bảo vệ di sản và đưa thương hiệu tiến lên bằng tình yêu, sự tôn trọng, trách nhiệm".