Nhà thiết kế Gen Z lần thứ 2 mang thời trang đậm bản sắc Việt ra thế giới là ai?

Năm 2024, Phan Đăng Hoàng là cái tên nổi bật trong làng thời trang Việt Nam lẫn quốc tế khi lần đầu tiên trình làng thương hiệu cá nhân tại Milano Fashion Week - một trong bốn kinh đô thời trang lớn của thế giới, quy tụ những nhà mốt lừng lẫy và uy tín.

Tiếp nối thành công, NTK Phan Đăng Hoàng lần thứ 2 vinh dự được mời tham dự trình diễn BST mới tại Milano Fashion Week 2026 vào ngày 28/9/2025. Lần này, anh sẽ đem đến BST mang tên Lacquer, lấy cảm hứng từ tranh vẽ của họa sĩ Nguyễn Gia Trí.

NTK Phan Đăng Hoàng lần thứ 2 được trình diễn tại Milano Fashion Week.

Sinh năm 2000, nhưng Phan Đăng Hoàng có hơn 11 năm theo đuổi giấc mơ nghệ thuật. Trước khi trở thành nhà thiết kế, Phan Đăng Hoàng từng nổi tiếng với loạt tranh vẽ truyền thần về những nghệ sĩ Việt.