Nhà sáng lập thương hiệu Cà Mèn, đưa cháo bột cá lóc, miến lươn đi Mỹ, Úc bất ngờ qua đời

Tối 2-11, giới kinh doanh và cộng đồng khởi nghiệp bàng hoàng trước thông tin anh Nguyễn Đức Nhật Thuận (sinh năm 1991), nhà sáng lập thương hiệu ẩm thực Cà Mèn, bất ngờ qua đời.

Phía Cà Mèn xác nhận với chúng tôi rằng anh Nguyễn Đức Nhật Thuận đã qua đời trong ngày hôm nay, thông tin cụ thể sẽ được công bố sau. Nhiều bạn bè của anh cho biết anh Thuận qua đời lúc 17 giờ ngày 2-11 do đột quỵ.

Trước khi qua đời, trong tháng 10 anh Thuận từng chia sẻ trên trang cá nhân việc phải nằm điều trị trên giường bệnh, song không tiết lộ cụ thể về tình trạng sức khỏe. Dù vậy, anh vẫn theo dõi sát công việc của công ty.