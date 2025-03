Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn: 'Tôi tin hai phim 'Địa đạo' và 'Mưa đỏ' sẽ đông khách'

Doanh nhân Nguyễn Thành Nam, một trong những thành viên góp tiền làm bộ phim này từng nói rằng: "Chúng tôi - là tôi và những người bạn - muốn góp phần làm một cái gì đó có ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm hòa bình, thống nhất đất nước. Và Dự án phim "Địa đạo" của Bùi Thạc Chuyên được chọn như là "một cái gì đó" để cùng nhau làm. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi với dự án này là góp phần làm cho giới trẻ quan tâm, tìm hiểu và suy ngẫm về chiến tranh Việt Nam đồng thời giới thiệu cho những người Mỹ một góc nhìn về chiến tranh Việt Nam khác với Hollywood. Và nếu bộ phim thành công về mặt thương mại thì sẽ tạo hứng thú tiếp cho các nhà đầu tư đối với phim về đề tài chiến tranh Cách mạng".

Tôi biết anh Nam nói thế là rất thật. Tôi cũng biết, còn thêm một lý do nữa để các anh chị ấy bỏ tiền, đó là vì "cảm" cái tâm huyết của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, muốn giúp anh Chuyên thực hiện mơ ước của mình.

Với Dự án phim Địa đạo, có những việc gì mà trong những phim khác trước đó Viễn chưa từng trải qua?

- Việc tiếp xúc với các vũ khí, khí tài và phương tiện chiến tranh như súng đạn hay xe tăng, thiết giáp, máy bay, giang thuyền… là những thứ trước đây tôi chưa từng làm. Và việc này được anh Nguyễn Chí Dũng đảm nhiệm.

Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên, một dự án phim truyện Việt Nam huy động được nhiều vũ khí hạng nặng mà Mỹ đã dùng trong cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam thời đó như xe tăng M-48 Patton, xe bọc thép tấn công M113ACAV, máy bay trực thăng UH-1 Iroquois, tàu chiến Giang Thuyền Swift Boat (PCF) Patrol Craft Fast, tàu đổ bộ cỡ nhỏ LCM-8 cùng các loại vũ khí, khí tài quân sự khác.

Làm việc với vũ khí, khí tài thật thì rất khó khăn, và chính nhờ sự lão luyện của anh Dũng công việc phối hợp với các Quân binh chủng mà quá trình quay phim trở nên khả thi và an toàn.

Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị các bối cảnh cho bộ phim về chiến tranh.

Chúng tôi đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị bối cảnh kỹ lưỡng cho bộ phim này trong đó có việc tái hiện cảnh ngoại – bên ngoài địa đạo (cảnh chiến đấu khốc liệt trên mặt đất, bên bờ sông và trên sông) tại phim trường Hòa Phú của Đài truyền hình TP.HCM (HTV). Đồng thời, chúng tôi cũng đã tìm hiểu và nghiên cứu kỹ để tạo nên một lòng địa đạo tại 2 phim trường lớn của HKFILM để có thể quay được những cảnh phim diễn tả được cả cảnh sinh hoạt đời thường và những pha chiến đấu gay cấn, sinh tử của những du kích Củ Chi với lính "chuột chũi" Mỹ dưới lòng địa đạo trong đợt càn quét khốc liệt.

"Địa đạo" có sự góp mặt của diễn viên Thái Hòa – "Vua phòng vé", NSƯT Cao Minh và các diễn viên điện ảnh trẻ có nghề như Quang Tuấn, Hồ Thu Anh, Diễm Hằng Lamoon… Để có một bộ phim về cuộc chiến lôi cuốn phản ánh được tinh thần hy sinh, sự gan dạ quả cảm của những du kích Củ Chi ở thời điểm khốc liệt nhất của chiến trường miền Nam, các diễn viên đã rất nhập vai ở mức xả thân với tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống Cách mạng hiếm có. Để đảm nhận được tròn vai du kích Củ Chi thời đó theo yêu cầu của đạo diễn, các diễn viên đã phải siết cân và trải qua hai tháng huấn luyện khắc nghiệt tại thao trường với sự hỗ trợ về nghiệp vụ của các sĩ quan quân đội.

Và đặc biệt, quá trình sản xuất còn có sự cố vấn về…nghiệp vụ du kích của anh hùng lực lượng Vũ trang Tô Văn Đực – là hình mẫu của nhân vật Tư Đạp trong phim.

Và trong quá trình sản xuất "Địa đạo", có thời điểm nào mọi người thấy khó khăn không thể vượt qua?

- Đến thời điểm này, bộ phim sắp ra rạp với bản thương mại mang tên "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối". Mười năm ấp ủ, theo đuổi của anh Chuyên. Một năm chuẩn bị. Phim quay trong sáu tháng. Hậu kỳ cũng mất gần năm.

Giờ nghĩ lại thì thấy mọi việc cũng không đến nỗi lắm, chứ thời điểm chuẩn bị quay phim có những lúc bế tắc lắm. Khó khăn là vì có những thứ nó nằm ngoài khả năng và sự cố gắng của mình. Trong khi thời điểm ra mắt phim đã được ấn định và không thể lùi, nếu không bấm máy đúng lịch dự kiến thì không thể hoàn thành khâu hậu kì để kịp ra phim. Nếu chậm nữa thì Củ Chi vào mùa mưa, bối cảnh nằm bên sông Sài Gòn ngập nước thì cũng không làm gì được. Đó là chưa kể phải cải tạo bối cảnh rất lớn: cắt cành cây, xịt đen, làm màu, tạo hố bom, phơi đất, làm đường cho xe tăng đi, đắp đê rồi hút nước đọng ra khỏi bối cảnh, xịt thuốc cỏ trên diện rộng để cỏ vàng úa… khối lượng công việc đòi hỏi sức người sức của rất lớn, mà tài chính thì hạn chế. Nói chung những việc trước đây chưa từng làm bao giờ nên ekip cũng gặp nhiều khó khăn trong cách thực hiện. Đến thời điểm còn 2 tuần nữa bấm máy mà lúc đó mọi thứ vẫn ngổn ngang (cười).

Và rồi làm sao để vượt qua thời điểm khó khăn đó?

- Nhớ lúc đó tôi đăng hình đại tướng Võ Nguyên Giáp nắm tay "thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo táo bạo hơn nữa" để vực tinh thần mình cũng như anh em. Cùng lao vào làm ngày làm đêm cho kịp tiến độ. Cũng may, mọi chuyện cũng qua.

Viễn có nhớ kỷ niệm nào làm mình xúc động, rất xúc động không?