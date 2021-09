Nhà sản xuất Mỹ giải thích lý do khán giả không thích nhạc NCT 127

"Tôi nghĩ điều tồi tệ nhất mà họ làm ra là dùng tiếng sáo khiến người nghe mất tập trung, xao nhãng khỏi những giọng hát tuyệt vời", Kenneth Takanami chia sẻ quan điểm.

Kenneth Takanami là ca sĩ, nhà sản xuất người Mỹ lai Nhật. Anh đã phát hành một số album, single như New Moon Phase, Close To Me, You Caught the Butterflies in My Stomach...

Ca khúc Sticker là bài hát chủ đề trong album mới nhất của NCT 127. Album giúp nhóm trở thành nghệ sĩ có lượng đĩa đặt trước cao nhất lịch sử SM Entertainment với 2,1 triệu album.

Theo Zing