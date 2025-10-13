Nhà sản xuất Gia đình Haha nổi giận

Nhà sản xuất Gia đình Haha căng thẳng

Một fanpage có hơn 164.000 người theo dõi mới đây đăng tải bài viết thắc mắc về việc chương trình Gia đình Haha có ra mắt mùa 2 hay không. Tuy nhiên, hình ảnh minh họa trong bài lại thuộc về show truyền hình thực tế Hàng xóm mới vừa phát sóng, khiến nhiều khán giả nhầm lẫn. Đáng chú ý, poster được fanpage này sử dụng cũng gắn logo Gia đình Haha lên hình ảnh dàn nghệ sĩ của Hàng xóm mới, làm dấy lên hiểu lầm về mối liên hệ giữa hai chương trình.

Trước sự việc, nhiều người hâm mộ cho rằng việc cắt ghép, so sánh này là hành động cố tình nhằm thu hút tương tác. Ngay sau đó, đại diện nhà sản xuất Gia đình Haha - Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 - đã lên tiếng khẳng định không liên quan đến hình ảnh bị lan truyền.

Nhà sản xuất Gia đình Haha lên tiếng về việc show bị cắt ghép, sử dụng logo sai mục đích.

“Chúng tôi phát hiện một số trang cộng đồng sử dụng logo chương trình Gia đình Haha kết hợp với hình ảnh các nghệ sĩ khác để tạo thành poster, khiến khán giả hiểu lầm đây là mùa 2 của chương trình. Những hình ảnh này hoàn toàn không xuất phát từ nhà sản xuất. YeaH1 cũng chưa từng cấp phép hay hợp tác với bất kỳ đơn vị nào trong việc sử dụng format hay logo Gia đình Haha”, đại diện công ty cho biết.

Phía YeaH1 nhấn mạnh bản quyền chương trình Gia đình Haha đã được đăng ký bảo hộ và thuộc quyền sở hữu độc quyền của công ty. Mọi hành vi tự ý sử dụng hình ảnh, logo hoặc format chương trình mà chưa có sự đồng ý sẽ bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật. Sau khi đơn vị sản xuất lên tiếng, bài đăng gây tranh cãi của fanpage nói trên đã được gỡ bỏ hoặc ẩn khỏi nền tảng.