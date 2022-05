Nhã Phương lên tiếng nói rõ về tin đồn đang mang thai lần 2

Mới đây, nữ diễn viên Nhã Phương - bà xã của Trường Giang đã lên tiếng nói rõ về tin đồn mang thai trên sóng livestream. Cụ thể, người đẹp đã livestream trò chuyện và chia sẻ cùng với người hâm mộ.

Ngoài ra, Nhã Phương còn bày biện rất nhiều món đồ chua và thoải mái ăn uống trước netizen. Ngay sau đó, khán giả liền nghi ngờ cho rằng bà xã Trường Giang đang mang thai nhóc tỳ thứ hai.

Trước nghi vấn này, Nhã Phương đã ngay lập từ cười lớn trên sóng livestream. Ngoài ra, cô lên tiếng phủ nhận thông tin đang mang thai. Nhã Phương tiết lộ: "Không có nha. Tôi không có em bé. Trời ơi. Chỉ là sở thích hàng ngày là ăn chua cay".

Sau đó, Nhã Phương còn phủ nhận thông tin này và khẳng định lại một lần nữa: "Không có em bé nha mọi người. Không có em bé. Chẳng qua là mình thích ăn chua cay thôi". Ngoài ra, nữ diễn viên chia sẻ từ lúc mang bầu lần đầu tiên, cô đã thích ăn chua cay.