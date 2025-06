Nhà phố thương mại hiệu quả không như kỳ vọng

Không như kỳ vọng

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý I/2025 của Savills Việt Nam, tại Hà Nội, giá bán sơ cấp nhà phố thương mại đạt khoảng 278 triệu đồng/m2 đất, dù giảm 12% so với quý trước nhưng vẫn giữ ổn định so với cùng kỳ 2024. Trên thị trường thứ cấp, giá tăng 9% so với quý trước, đạt 266 triệu đồng/m2 - cho thấy nhà đầu tư vẫn kỳ vọng vào tiềm năng tăng giá dài hạn.

Còn tại TPHCM tình hình hoạt động của phân khúc này khá chậm, khi tỉ lệ hấp thụ chỉ 10% không đổi so với quý trước và giảm 5% so với năm trước. Nguồn cung mới có tỉ lệ hấp thụ 28%. Hầu hết đều là các giao dịch nhà liền kề, chiếm đến 59%, trong khi nhà phố thương mại và biệt thự lần lượt chỉ chiếm 29% và 12%.