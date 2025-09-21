Nhà phố 75m2 phong cách Japandi

Thúy Hiền| 21/09/2025 06:55

Nằm ẩn mình trong một con hẻm nhỏ tại khu vực ngoại ô Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ), ngôi nhà là hiện thân của sự đơn giản, yên bình và hòa hợp với thiên nhiên, được xây dựng để tạo nên một không gian sống lý tưởng cho hai thành viên.

fb-img-1758180536375.jpg

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Nhật Bản (Japandi) chú trọng sự đơn giản trong cả kiến trúc và nội thất, nhằm tạo nên không gian nghỉ dưỡng yên bình cho gia chủ. Tổng thể ngôi nhà có sự kết hợp hài hòa của 5 yếu tố gồm: thiên nhiên, sự riêng tư, ánh sáng, tính linh hoạt và thẩm mỹ.

fb-img-1758180511230.jpg
fb-img-1758180527942.jpg
fb-img-1758180539577.jpg

Trong sân, một cây bàng được trồng, mang đến bóng mát và gợi nhớ về quá khứ. Sân được lát bằng bê tông mài, tạo nên một không gian chuyển tiếp giữa khu vườn và ngôi nhà. Đối mặt với thách thức của ánh nắng chiều gay gắt, các kiến trúc sư đã thiết kế mái hiên thấp, gần như trong tầm với.

fb-img-1758180546516.jpg
fb-img-1758180542090.jpg

Khu vực tiếp khách và bếp được phân chia khéo léo bằng sự thay đổi độ cao trần nhà, tạo ra sự phân chia không gian mà không cần đến vách ngăn cứng nhắc. Khu vực mái hiên được chia thành hai phần chức năng - sân thượng và gara, với hai mức sàn khác nhau, tăng tính đa dụng cho không gian ngoài trời.

fb-img-1758180518521.jpg
fb-img-1758180560238.jpg
fb-img-1758180554313.jpg

Mặc dù hạn chế ánh sáng trực tiếp, ngôi nhà vẫn tràn ngập ánh sáng tự nhiên nhờ hệ thống gạch kính gần trần và dọc mặt tiền. Một điểm nhấn đặc biệt là khoảng trống giữa hai phòng ngủ, kết hợp với một hồ nước nhỏ, tạo ra ánh sáng gián tiếp và không khí mát mẻ cho phòng ngủ chính.

fb-img-1758180523727.jpg
fb-img-1758180568848.jpg
fb-img-1758180573642.jpg
fb-img-1758180576766.jpg

Tuân theo nguyên tắc đơn giản của phong cách Japandi, vật liệu được sử dụng một cách tiết chế với tông màu nâu - vàng ấm áp cho nội thất. Màu trắng chủ đạo của ngoại thất, kết hợp với điểm nhấn xanh lá, giúp công trình hòa quyện với môi trường xung quanh. Đặc biệt, màu trắng còn có khả năng phản chiếu sự thay đổi của thiên nhiên theo mùa, khiến ngôi nhà như một bức tranh sống động thay đổi theo thời gian.

fb-img-1758180564172.jpg
fb-img-1758180520941.jpg

Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu của chủ nhà về một không gian sống yên bình và gần gũi với thiên nhiên, mà còn thể hiện sự sáng tạo và tinh tế trong việc giải quyết các thách thức về khí hậu và đô thị hóa. Ngôi nhà được hoàn thành vào năm 2024.

Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/nha-pho-75m2-phong-cach-japandi-post1779275.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/nha-pho-75m2-phong-cach-japandi-post1779275.tpo
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bất động sản
            Nhà phố 75m2 phong cách Japandi
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO