Nhà phố 75m2 phong cách Japandi

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Nhật Bản (Japandi) chú trọng sự đơn giản trong cả kiến trúc và nội thất, nhằm tạo nên không gian nghỉ dưỡng yên bình cho gia chủ. Tổng thể ngôi nhà có sự kết hợp hài hòa của 5 yếu tố gồm: thiên nhiên, sự riêng tư, ánh sáng, tính linh hoạt và thẩm mỹ.

Trong sân, một cây bàng được trồng, mang đến bóng mát và gợi nhớ về quá khứ. Sân được lát bằng bê tông mài, tạo nên một không gian chuyển tiếp giữa khu vườn và ngôi nhà. Đối mặt với thách thức của ánh nắng chiều gay gắt, các kiến trúc sư đã thiết kế mái hiên thấp, gần như trong tầm với.

Khu vực tiếp khách và bếp được phân chia khéo léo bằng sự thay đổi độ cao trần nhà, tạo ra sự phân chia không gian mà không cần đến vách ngăn cứng nhắc. Khu vực mái hiên được chia thành hai phần chức năng - sân thượng và gara, với hai mức sàn khác nhau, tăng tính đa dụng cho không gian ngoài trời.