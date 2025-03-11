Nhà phố 300m2 lấy cảm hứng từ gạch đỏ

Thúy Hiền| 03/11/2025 10:01

Công trình là ngôi nhà phố 300m2 cho ba thế hệ, mang trong mình hai tinh thần cùng lúc: hiện đại nhưng vẫn trân trọng nét truyền thống Việt.

Với mặt tiền sơn trắng tinh khôi, điểm thêm chất hoài cổ của gạch nung đỏ, công trình như một nốt lặng giữa phố thị, khiến bạn phải ngoảnh lại.

fb-img-1762071378822.jpg
fb-img-1762071373891.jpg

Không gian bên trong bố trí 4 phòng ngủ, phòng khách và sân vườn nhỏ mỗi góc đều mang lại cảm giác thân quen và ấm áp. Sở thích “nuôi cá trồng cây” của gia chủ được nâng niu qua các mảng xanh len lỏi từ sân trước tới ban công, như lời mời gọi thiên nhiên vào nhà.

fb-img-1762071341360.jpg
fb-img-1762071344652.jpg
fb-img-1762071349974.jpg
fb-img-1762071347196.jpg
fb-img-1762071352458.jpg
fb-img-1762071364747.jpg
fb-img-1762071356707.jpg
fb-img-1762071362066.jpg
fb-img-1762071366972.jpg
fb-img-1762071369100.jpg
fb-img-1762071372092.jpg

Không chỉ là nơi ở, công trình là nơi để kết nối, để cảm nhận và để sống chậm lại giữa dòng chảy thời gian.

Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/nha-pho-300m2-lay-cam-hung-tu-gach-do-post1792750.tpo
