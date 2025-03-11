Nhà phố 300m2 lấy cảm hứng từ gạch đỏ

Với mặt tiền sơn trắng tinh khôi, điểm thêm chất hoài cổ của gạch nung đỏ, công trình như một nốt lặng giữa phố thị, khiến bạn phải ngoảnh lại.

Không gian bên trong bố trí 4 phòng ngủ, phòng khách và sân vườn nhỏ mỗi góc đều mang lại cảm giác thân quen và ấm áp. Sở thích “nuôi cá trồng cây” của gia chủ được nâng niu qua các mảng xanh len lỏi từ sân trước tới ban công, như lời mời gọi thiên nhiên vào nhà.