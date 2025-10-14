Nhà phố 2 tầng chuyển đổi chức năng với tông màu thanh lịch dễ chịu

Mặt đứng ngôi nhà là sự kết hợp hài hòa giữa đường cong mềm mại, mảng xanh tự nhiên và vật liệu hiện đại. Dù diện tích mặt tiền nhỏ, nhưng nhờ xử lý khéo léo, công trình vẫn toát lên vẻ thanh thoát, tinh tế và đầy sức sống phù hợp với hình ảnh một homestay đô thị nhẹ nhàng, yên bình.

Phòng khách mang hơi thở hiện đại tối giản. Nơi từng đường cong và ánh sáng hòa quyện tạo nên cảm giác ấm cúng, thư giãn mà vẫn sang trọng.