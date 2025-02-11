Nhà phố 100m2 với những khoảng trống quý giá trong nhà

Thúy Hiền| 02/11/2025 10:20

Trong bối cảnh đô thị đang thay đổi nhanh chóng, các kiến trúc sư hiểu rằng thiết kế nhà ở hôm nay không chỉ xoay quanh nhu cầu công năng và thẩm mỹ, mà còn là bài toán pháp lý đầy thách thức.

Tổng diện tích sàn xây dựng bị giới hạn, đồng nghĩa với việc không thể xây đủ số tầng như dự định ban đầu nhưng công trình chính là cách giải quyết sáng tạo của kiến trúc sư, để đúng luật mà vẫn có không gian sống khiến gia chủ hài lòng.

fb-img-1761365140682.jpg

Từ thách thức đó, nhóm kiến trúc sư chọn cách tiếp cận không phải bằng sự cắt giảm, mà bằng tái cấu trúc sáng tạo. Giải pháp là không sử dụng hết diện tích sàn cho mỗi tầng, mà sẽ giảm dần diện tích sàn theo từng tầng, cho phép nới thêm số tầng mà vẫn nằm trong hệ số cho phép.

fb-img-1761365148648.jpg
fb-img-1761365152180.jpg
fb-img-1761365150516.jpg
fb-img-1761365156977.jpg
fb-img-1761365146811.jpg

Nhờ vậy, công trình vẫn giữ được hình thức 3 tầng như mong muốn, nhưng đi kèm là những khoảng trống quý giá như giếng trời, thông tầng, ban công xanh, vốn là yếu tố ngày càng thiết yếu trong kiến trúc nhà ở đô thị.

fb-img-1761365159044.jpg
fb-img-1761365161154.jpg
fb-img-1761365163303.jpg
fb-img-1761365165929.jpg
fb-img-1761365175174.jpg

Cấu trúc lệch tầng, liên thông cũng được ưu tiên trong giải pháp này. Các không gian sinh hoạt dù không cùng mặt sàn vẫn có thể nhìn thấy và kết nối với nhau qua khoảng trống đứng, tạo ra sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình mà không làm mất đi sự riêng tư.

fb-img-1761365182036.jpg
fb-img-1761365169220.jpg
fb-img-1761365171612.jpg
fb-img-1761365173473.jpg
Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/nha-pho-100m2-voi-nhung-khoang-trong-quy-gia-trong-nha-post1790264.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/nha-pho-100m2-voi-nhung-khoang-trong-quy-gia-trong-nha-post1790264.tpo
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bất động sản
            Nhà phố 100m2 với những khoảng trống quý giá trong nhà
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO