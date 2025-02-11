Nhà phố 100m2 với những khoảng trống quý giá trong nhà

Tổng diện tích sàn xây dựng bị giới hạn, đồng nghĩa với việc không thể xây đủ số tầng như dự định ban đầu nhưng công trình chính là cách giải quyết sáng tạo của kiến trúc sư, để đúng luật mà vẫn có không gian sống khiến gia chủ hài lòng.

Từ thách thức đó, nhóm kiến trúc sư chọn cách tiếp cận không phải bằng sự cắt giảm, mà bằng tái cấu trúc sáng tạo. Giải pháp là không sử dụng hết diện tích sàn cho mỗi tầng, mà sẽ giảm dần diện tích sàn theo từng tầng, cho phép nới thêm số tầng mà vẫn nằm trong hệ số cho phép.