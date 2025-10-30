Nhà phố 100m2 thiết kế không phòng khách

Căn nhà có mặt tiền hướng Đông - Tây, chịu nhiều ảnh hưởng khí hậu miền Trung, được xử lý bằng các hình khối đơn giản, các mảng tường đặc–rỗng, giúp điều tiết ánh sáng và thông gió hiệu quả.

Không gian tầng một là khu sinh hoạt mở: từ bếp-ăn nối thẳng sân sau, ánh sáng và gió tự nhiên len lỏi khắp nơi.