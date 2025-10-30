Nhà phố 100m2 thiết kế không phòng khách

Một ngôi nhà phố hai tầng, xây trên khu đất 100 m² ở khu đô thị mới tại Đà Nẵng, được thiết kế với triết lý bỏ hẳn phòng khách truyền thống thay vào đó, khu bếp liền bàn ăn và sân sau trở thành điểm kết nối chính của gia đình 4 thành viên.
Căn nhà có mặt tiền hướng Đông - Tây, chịu nhiều ảnh hưởng khí hậu miền Trung, được xử lý bằng các hình khối đơn giản, các mảng tường đặc–rỗng, giúp điều tiết ánh sáng và thông gió hiệu quả.
Không gian tầng một là khu sinh hoạt mở: từ bếp-ăn nối thẳng sân sau, ánh sáng và gió tự nhiên len lỏi khắp nơi.
Các tầng trên được thiết kế mở, dễ kết nối giữa các khu vực, tạo cảm giác rộng rãi hơn cả khi diện tích thực tế khá khiêm tốn.