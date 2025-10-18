Nhà ở vừa túi tiền dự báo sẽ bùng nổ trong 10 năm tới

Mới đây, tại tọa đàm “Giải cơn khát nhà ở vừa túi tiền và giải pháp thu hút dân cư về khu đô thị mới” do Tạp chí The LEADER tổ chức, ông Nguyễn Thanh Quyền, Tổng giám đốc Tập đoàn Thắng Lợi đã có những chia sẻ đầy tích cực về triển vọng của phân khúc nhà ở bình dân.

“Trong câu chuyện phát triển nhà ở vừa túi tiền, hiện có hai phân khúc chính gồm nhà ở thương mại giá rẻ và nhà ở xã hội. Tôi tin rằng thời gian tới sẽ có rất nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này. Riêng Thắng Lợi Group, chúng tôi đã đăng ký hai dự án nhà ở xã hội và đang chờ ba dự án khác. Sở dĩ có sự chuyển động mạnh mẽ như vậy là bởi những điểm nghẽn lớn trước đây của nhà ở xã hội đã được tháo gỡ phần lớn”, ông Nguyễn Thanh Quyền chia sẻ thẳng thắn.

Cụ thể, điểm nghẽn đầu tiên là chi phí đầu vào, nay đã được xác định rõ hơn, minh bạch hơn. Tiếp đến là đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, hiện cũng đã được mở rộng đáng kể nhờ điều kiện về thu nhập được tăng lên.

“Những thay đổi này chắc chắn sẽ tạo ra một làn sóng mới, tạo động lực cho các chủ đầu tư tham gia phát triển nhà ở xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp chỉ cần lợi nhuận cao hơn lãi suất ngân hàng là đã có động lực để đầu tư”, ông Nguyễn Thanh Quyền bộc bạch.

Để thúc đẩy phân khúc nhà ở vừa túi tiền, ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch Cen Land, cho rằng Nhà nước cần đi đầu trong việc giảm tiền sử dụng đất tại các khu vực ngoại thành, gắn với xu hướng phát triển TOD (phát triển đô thị gắn với hệ thống giao thông công cộng).