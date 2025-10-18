Nhà ở vừa túi tiền dự báo sẽ bùng nổ trong 10 năm tới

Doanh nghiệp sẵn sàng làm nhà ở giá rẻ
Mới đây, tại tọa đàm “Giải cơn khát nhà ở vừa túi tiền và giải pháp thu hút dân cư về khu đô thị mới” do Tạp chí The LEADER tổ chức, ông Nguyễn Thanh Quyền, Tổng giám đốc Tập đoàn Thắng Lợi đã có những chia sẻ đầy tích cực về triển vọng của phân khúc nhà ở bình dân.
|Ông Nguyễn Thanh Quyền, Tổng giám đốc Tập đoàn Thắng Lợi lạc quan về triển vọng phát triển của phân khúc nhà ở xã hội.
“Trong câu chuyện phát triển nhà ở vừa túi tiền, hiện có hai phân khúc chính gồm nhà ở thương mại giá rẻ và nhà ở xã hội. Tôi tin rằng thời gian tới sẽ có rất nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này. Riêng Thắng Lợi Group, chúng tôi đã đăng ký hai dự án nhà ở xã hội và đang chờ ba dự án khác. Sở dĩ có sự chuyển động mạnh mẽ như vậy là bởi những điểm nghẽn lớn trước đây của nhà ở xã hội đã được tháo gỡ phần lớn”, ông Nguyễn Thanh Quyền chia sẻ thẳng thắn.
Cụ thể, điểm nghẽn đầu tiên là chi phí đầu vào, nay đã được xác định rõ hơn, minh bạch hơn. Tiếp đến là đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, hiện cũng đã được mở rộng đáng kể nhờ điều kiện về thu nhập được tăng lên.
“Những thay đổi này chắc chắn sẽ tạo ra một làn sóng mới, tạo động lực cho các chủ đầu tư tham gia phát triển nhà ở xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp chỉ cần lợi nhuận cao hơn lãi suất ngân hàng là đã có động lực để đầu tư”, ông Nguyễn Thanh Quyền bộc bạch.
Để thúc đẩy phân khúc nhà ở vừa túi tiền, ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch Cen Land, cho rằng Nhà nước cần đi đầu trong việc giảm tiền sử dụng đất tại các khu vực ngoại thành, gắn với xu hướng phát triển TOD (phát triển đô thị gắn với hệ thống giao thông công cộng).
Giải pháp thứ hai là đẩy nhanh kết nối hạ tầng, đặc biệt là phát triển đường sắt cao tốc. Việc hình thành các khu đô thị mới sẽ chỉ thực sự khả thi và hiệu quả khi gắn liền với mạng lưới TOD, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận trung tâm bằng phương tiện công cộng.
“Muốn làm được nhà ở giá bình dân, bản thân doanh nghiệp phải đáp ứng ba điều kiện về vốn, đó là vốn phải nhiều, phải dài và phải rẻ. Nhiều chủ đầu tư hiện nay có thể sở hữu nguồn vốn nhiều và dài nhưng lại không rẻ. Đây chính là một khó khăn đối với doanh nghiệp”, Chủ tịch Cen Land bình luận.
Cuối cùng, ông Nguyễn Trung Vũ nhấn mạnh rằng, cần hạn chế tình trạng nhà ở bỏ trống, dự án bỏ hoang nhằm tránh lãng phí nguồn lực đất đai, đảm bảo ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững. Việc kiểm soát vấn đề này không hề phức tạp, chỉ cần theo dõi lượng điện, nước tiêu thụ trong vòng ba tháng là có thể xác định được các căn nhà có được đưa vào sử dụng hay không.
Kéo giá bất động sản cao cấp không phải là giải pháp
Tại sự kiện, ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển kinh doanh One Housing bày tỏ quan điểm đồng tình về việc thị trường bất động sản đang mất cân đối về nguồn cung. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc phân khúc cao cấp phải bị kéo giá, từ đó điều chỉnh lại mặt bằng giá chung của thị trường.
“Hiện giá chung cư Hà Nội trung bình khoảng 85,6 triệu đồng/m2. Để so sánh, vào năm 2022, con số này chỉ khoảng 50 triệu đồng/m2. Nguyên nhân là vì thị trường thiếu hụt các sản phẩm ở phân khúc bình dân và trung cấp, khiến mặt bằng giá chung bị đẩy lên. Do đó, nếu nguồn cung của hai phân khúc này được bổ sung, nền giá tự khắc sẽ thay đổi”, ông Trần Quang Trung dẫn chứng số liệu.
Mở rộng vấn đề, lãnh đạo của One Housing cho biết, câu chuyện giá nhà có liên quan mật thiết đến vấn đề hạ tầng. Theo báo cáo mới nhất của CBRE, khi xếp hạng về chất lượng và quy chuẩn hạ tầng trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đang đứng ở cuối bảng xếp hạng.
“Tuy nhiên, hiện Chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng và đây chính là cơ hội. Trong quá trình xây dựng các tuyến đường sắt cao tốc, Nhà nước cần phải đi trước một bước trong việc lập quy hoạch và dành sẵn quỹ đất ở các khu vực xung quanh những dự án hạ tầng này để phát triển nhà ở giá bình dân”, ông Trần Quang Trung đề xuất.
Lấy ví dụ tại Singapore, Giám đốc Phát triển kinh doanh One Housing cho biết, quốc đảo sư tử đã giải quyết bài toán nhà ở rất hiệu quả. Mô hình của nước bạn rất rõ ràng - nhà ở vừa túi tiền sẽ do Ủy ban Phát triển nhà ở (HDB) của Chính phủ đảm nhiệm. Các khu nhà này được kết nối đồng bộ với tiện ích, hạ tầng và giao thông công cộng.
Trong khi đó, các sản phẩm nhà ở thương mại cao cấp sẽ là “sân chơi” của các công ty tư nhân. Bằng cách này, Singapore vẫn đảm bảo được vấn đề an sinh xã hội cho người dân nhưng đồng thời tạo ra cơ hội để thị trường bất động sản thương mại phát triển lành mạnh.