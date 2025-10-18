Nhà ở riêng lẻ TPHCM sẽ được miễn giấy phép xây dựng

Trước đó, Sở Xây dựng tham mưu UBND TPHCM có văn bản báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho phép TPHCM thực hiện thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc khu vực có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phù hợp quy định.

Sở Xây dựng ban hành cẩm nang hướng dẫn về thành phần hồ sơ, quy trình tiếp nhận giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, để UBND phường, xã, đặc khu triển khai thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn.

Bên cạnh đó, mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng tại khu vực có thiết kế đô thị được duyệt (với các nội dung chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc đảm bảo tương ứng yêu cầu của quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500).

Tiếp đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng công bố danh mục 112 dự án đủ điều kiện được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật. Cùng với việc công bố danh mục 112 dự án đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng được giao hướng dẫn UBND các phường, xã liên quan triển khai niêm yết công khai danh mục dự án, quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (hoặc tổng mặt bằng và phương án kiến trúc được phê duyệt) nhằm bảo đảm minh bạch, đồng bộ trong tổ chức thực hiện.

Sở Xây dựng TPHCM cũng có văn bản gửi một số UBND phường về công bố giai đoạn 2 đề xuất cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM đã công bố 6 dự án đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ, do đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.