Nhà nước pháp quyền và nền quản trị quốc gia hiện đại

Trong những năm qua, công tác xây dựng pháp luật đã có nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Nhiều đạo luật mới được ban hành nhằm kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền, pháp luật đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhà nước pháp quyền là nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền con người ở mức độ cao nhất nên không thể nào thiếu vắng sự hiện diện của các đạo luật cùng các văn bản dưới luật hợp pháp, hợp lý của các cơ quan hành chính nhà nước.

Các đạo luật cũ được kịp thời sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu về tính đồng bộ, khả thi. Bên cạnh đó, hàng loạt văn bản dưới luật được ban hành để cụ thể hóa, chi tiết hóa luật, pháp lệnh, từ đó đáp ứng tính minh bạch, rõ ràng, tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức thực hiện hiệu quả các quyền và lợi ích hợp pháp.

Tuy vậy, hệ thống pháp luật Việt Nam thời gian qua cũng bộc lộ những hạn chế nhất định. Tình trạng các văn bản pháp luật chưa đồng bộ, còn cồng kềnh, thiếu ổn định, mâu thuẫn, chồng chéo nhau khá phổ biến.

Nhiều văn bản được đánh giá là chưa thực sự phù hợp với thực tiễn, chưa có tính dự báo. Công tác xây dựng pháp luật chậm được đổi mới, việc xây dựng, đánh giá chính sách pháp luật đôi khi còn chiếu lệ. Điều này dẫn đến sức sống của nhiều luật không lâu bền, mới ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung.

Vì vậy, để hoàn thiện pháp luật thì cần phải đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật theo hướng hiện đại, hội nhập, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.