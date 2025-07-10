Nhà mốt Alaïa gây chú ý với thiết kế váy hóa thân thành boots

Nhà mốt Alaïa tại show thời trang mùa Đông - Xuân do Pieter Mulier tổ chức đã mở đầu bằng câu hỏi đầy gợi mở: “Điều gì sẽ xảy ra nếu chiếc váy của bạn thực ra lại là đôi boots?”. Câu hỏi ấy không chỉ khơi gợi trí tò mò, mà còn là lời tuyên ngôn của nhà thiết kế về việc xóa nhòa ranh giới giữa quần áo – giữa váy, giày và thân thể.

Ảnh: Elle

Trên sàn diễn, các người mẫu xuất hiện trong những thiết kế tưởng chừng nghịch lý nhưng lại vô cùng hài hòa. Một chiếc váy dài bỗng hóa thành chaps (một là loại quần da bảo hộ không có phần đũng, được mặc bởi người cưỡi ngựa hoặc xe mô tô) khi họ xoay người; quần legging kéo cao tận cổ; boots nối liền thân váy, tạo nên chuyển động uyển chuyển như thể trang phục được sinh ra từ chính cơ thể. Gam màu trung tính – trắng, đen, nâu sẫm – được sử dụng tinh tế, tôn lên hình khối và chất liệu hơn là sự phô trương.

Ảnh: Elle

Điểm nhấn đặc sắc nằm ở những chi tiết nhỏ mà tinh tế: áo cocoon (một dáng áo khoác dài) không tay, váy thắt ngoài áo khoác oversized, hay quần dáng pyjama ôm sát được cắm thẳng vào giày cao gót. Những thiết kế ấy vừa thực tế, vừa mang chút mộng mơ – một sự kết hợp hiếm thấy giữa cảm giác thoải mái và vẻ gợi cảm.

Khác với nhiều thương hiệu chạy theo xu hướng thương mại, Alaïa chọn con đường riêng: “Không thỏa hiệp” - Không làm ra những món đồ để dễ bán, mà tạo ra thứ khiến người mặc phải khao khát. Từng thiết kế đều là tuyên ngôn về bản sắc, về việc dám giữ vững tinh thần sáng tạo trong thế giới thời trang ngày càng vội vã.

Ảnh: Elle

Khi đêm diễn khép lại, từng tiếng vỗ tay, những cái ôm đã nói lên tất cả, một lời công nhận, một sự trân trọng dành cho người đang tiếp tục thổi hồn vào di sản Alaïa – nơi thời trang không còn là quần áo, mà là cảm xúc, là sự dũng cảm thể hiện chính mình.

Không theo khuôn khổ lịch trình Fashion Week, Alaïa vẫn luôn là “kẻ ngoại lệ đẹp đẽ” của làng mốt. Và bộ sưu tập Đông – Xuân lần này lại chứng minh rằng, thời trang đỉnh cao không cần ồn ào – chỉ cần một ý tưởng đủ táo bạo và một tinh thần đủ kiêu hãnh để khác biệt.

Myngoc Vo