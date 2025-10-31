Nhà máy sản xuất Tyren bát chuồn tại Bắc Ninh – Chất lượng tạo niềm tin

Tại miền Bắc, Nhà máy sản xuất tyren bát chuồn tại Bắc Ninh do Công ty TNHH Thép Duy Phương vận hành đang là một trong những đơn vị cung cấp sản phẩm chất lượng cao, phục vụ hàng nghìn công trình trên toàn quốc.
Vị trí chiến lược – Trung tâm sản xuất vật tư xây dựng Bắc Ninh
Nhà máy được đặt tại Khu công nghiệp Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh, khu vực nổi tiếng là “thủ phủ thép” của miền Bắc. Với vị trí thuận lợi, hệ thống giao thông kết nối nhanh chóng với Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên… việc vận chuyển hàng hóa diễn ra thuận tiện và tiết kiệm tối đa chi phí logistics.
Bên cạnh đó, Bắc Ninh cũng là trung tâm công nghiệp phát triển, giúp nhà máy dễ dàng tiếp cận nguồn nguyên liệu chất lượng, lao động tay nghề cao và công nghệ sản xuất hiện đại.
Dây chuyền sản xuất hiện đại – Đảm bảo chuẩn kỹ thuật quốc tế
Nhà máy của Thép Duy Phương được đầu tư dây chuyền kéo thép, tiện ren và ép bát chuồn đồng bộ, giúp sản phẩm đạt độ chính xác cao, khả năng chịu tải tốt và đáp ứng tiêu chuẩn của nhiều loại công trình khác nhau.
Toàn bộ nguyên liệu đầu vào được chọn lọc từ thép cacbon chất lượng cao (SAE1008, CB240, Q235), trải qua quy trình kiểm tra cơ lý nghiêm ngặt trước khi đưa vào sản xuất.
Sản phẩm nổi bật bao gồm: Tyren bát chuồn D12 – phù hợp cho các hạng mục vách tường, cốp pha nhỏ; Tyren bát chuồn D16 – loại phổ biến nhất, sử dụng cho các công trình dân dụng và công nghiệp; Tyren bát chuồn D17 – chuyên dùng cho hạng mục bê tông dày, công trình có tải trọng lớn.
Tất cả đều được kiểm định độ bền, độ giãn dài và khả năng chống ăn mòn trước khi xuất xưởng, đảm bảo an toàn và tuổi thọ cao trong quá trình sử dụng.
Ưu điểm nổi bật của tyren bát chuồn Duy Phương
Chịu lực tốt, bền bỉ theo thời gian: Sản phẩm có khả năng chịu tải trọng lớn, không bị biến dạng trong môi trường khắc nghiệt, đặc biệt phù hợp với các công trình bê tông cốt thép.
Gia công chính xác – Dễ lắp đặt: Bát chuồn được tiện CNC cho bề mặt khớp hoàn hảo với tyren, giúp tháo lắp nhanh chóng, tiết kiệm thời gian thi công.
Đa dạng kích thước: Từ tyren bát chuồn D12, D16, đến D17, đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật của từng loại công trình.
Giá thành cạnh tranh: Nhà máy sản xuất trực tiếp, không qua trung gian, giúp khách hàng nhận được mức giá tốt nhất trên thị trường.
Sẵn hàng số lượng lớn: Công suất nhà máy đạt trên 500 tấn sản phẩm/tháng, đảm bảo nguồn cung ổn định cho các nhà thầu, đại lý và công trình quy mô lớn.
Ứng dụng rộng rãi trong xây dựng
Tyren bát chuồn được sử dụng phổ biến trong: Thi công cốp pha tường, dầm, cột bê tông; Công trình dân dụng, nhà cao tầng, nhà xưởng, cầu đường; Dự án thủy điện, hạ tầng công nghiệp, nhà máy sản xuất.
Với đặc tính chịu lực kéo – nén tốt, giữ cốp pha ổn định khi đổ bê tông, tyren bát chuồn giúp tăng độ chính xác trong thi công và rút ngắn tiến độ công trình. Đây cũng là lý do sản phẩm của Thép Duy Phương được nhiều tổng thầu, nhà thầu cơ điện và đơn vị thi công lớn tin tưởng sử dụng.
Cam kết từ Nhà máy sản xuất tyren bát chuồn Bắc Ninh
Công ty TNHH Thép Duy Phương luôn đặt chất lượng và uy tín lên hàng đầu. Mỗi sản phẩm đều được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi bàn giao, có hóa đơn – chứng nhận xuất xưởng đầy đủ.
Đặc biệt, công ty còn hỗ trợ gia công theo yêu cầu riêng: chiều dài tyren, loại thép, mạ kẽm hoặc để đen, đáp ứng tối đa nhu cầu từng khách hàng.
Ngoài tyren bát chuồn, Duy Phương còn sản xuất dây thép đen kéo rút, lưới thép hàn D4 – D12, phục vụ đồng bộ cho ngành xây dựng và cơ khí dân dụng.
Đối tác và công trình tiêu biểu
Sản phẩm tyren bát chuồn D12 – D16 – D17 của nhà máy Bắc Ninh đã được cung cấp cho nhiều công trình lớn: Khu đô thị Vinhomes Ocean Park – Hà Nội; Nhà máy Samsung Bắc Ninh; Dự án cầu vượt sông Cầu – Bắc Giang; Khu công nghiệp Yên Phong, Quang Châu, Tiên Sơn… Những công trình này là minh chứng rõ ràng cho chất lượng và uy tín mà Thép Duy Phương đã gây dựng trong suốt nhiều năm qua.
Với năng lực sản xuất mạnh mẽ, công nghệ tiên tiến và uy tín thương hiệu nhiều năm trong ngành, Nhà máy sản xuất tyren bát chuồn tại Bắc Ninh của Công ty TNHH Thép Duy Phương tự hào là đối tác tin cậy của hàng trăm nhà thầu trên toàn quốc.
Sản phẩm tyren bát chuồn D12, D16, D17 không chỉ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật mà còn góp phần nâng cao hiệu quả, độ bền và an toàn cho mỗi công trình.
Liên hệ hợp tác & báo giá:
CÔNG TY TNHH THÉP DUY PHƯƠNG
Địa chỉ: Khu công nghiệp Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh
Website: https://dayluoithep.com/tyren-bat-chuon/
Hotline:
0934.235.658 (Lưới thép hàn)
0936.855.185 (Tyren - Bát chuồn)
0936.625.499 (Vật tư phụ các loại)