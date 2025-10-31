Nhà máy sản xuất Tyren bát chuồn tại Bắc Ninh – Chất lượng tạo niềm tin

Tại miền Bắc, Nhà máy sản xuất tyren bát chuồn tại Bắc Ninh do Công ty TNHH Thép Duy Phương vận hành đang là một trong những đơn vị cung cấp sản phẩm chất lượng cao, phục vụ hàng nghìn công trình trên toàn quốc.

Vị trí chiến lược – Trung tâm sản xuất vật tư xây dựng Bắc Ninh

Nhà máy được đặt tại Khu công nghiệp Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh, khu vực nổi tiếng là “thủ phủ thép” của miền Bắc. Với vị trí thuận lợi, hệ thống giao thông kết nối nhanh chóng với Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên… việc vận chuyển hàng hóa diễn ra thuận tiện và tiết kiệm tối đa chi phí logistics.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh cũng là trung tâm công nghiệp phát triển, giúp nhà máy dễ dàng tiếp cận nguồn nguyên liệu chất lượng, lao động tay nghề cao và công nghệ sản xuất hiện đại.

Dây chuyền sản xuất hiện đại – Đảm bảo chuẩn kỹ thuật quốc tế﻿

Nhà máy của Thép Duy Phương được đầu tư dây chuyền kéo thép, tiện ren và ép bát chuồn đồng bộ, giúp sản phẩm đạt độ chính xác cao, khả năng chịu tải tốt và đáp ứng tiêu chuẩn của nhiều loại công trình khác nhau.