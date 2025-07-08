Nhà máy bột giấy 3.400 tỷ bỏ hoang ‘không thể khắc phục được’ ở Tây Ninh

Tháng 6/2012, dự án hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị và tiến hành chạy thử không tải. Tuy nhiên, khi chạy có tải, toàn bộ dây chuyền liên tục tắc nghẽn. Nguyên nhân được xác định là công đoạn xử lý nguyên liệu đầu vào không đạt yêu cầu kỹ thuật. Từ tháng 4/2014, Thủ tướng đã đồng ý dừng dự án, giao Bộ Công Thương xây dựng phương án xử lý.

Khi tiếp nhận dự án, Tổng công ty giấy đã mời các chuyên gia trong và ngoài nước vào hỗ trợ, nhưng không đơn vị nào khắc phục được lỗi. Công ty đã thay nguyên liệu đay bằng cây tràm cừ, rồi phối hợp giữa gỗ và đay, gỗ keo đều không có hiệu quả về mặt kinh tế.

Sau khi chạy thử dự án gặp rất nhiều khó khăn về dây chuyền công nghệ, vùng nguyên liệu và tài chính. Tại thông báo số 195/TB-VPCP ngày 12/5/2014 Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương về việc ngừng đầu tư dự án.

Tại cuộc họp ngày 26/3/2023, đại diện Tổng công ty Giấy Việt Nam khẳng định, về mặt kỹ thuật, Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam là không thể khắc phục được vì dây chuyền sản xuất bột giấy từ cây đay là "đặc thù". Trên thế giới chỉ duy nhất Việt Nam có. Công nghệ này từ phòng "thí nghiệm đi thẳng ra thực tế", không phù hợp nên không hoạt động được.

Bộ Công Thương đã từng chỉ đạo Tổng công ty Giấy Việt Nam tiến hành đấu giá dự án này. Tuy nhiên, các lần tổ chức bán đấu giá đã không thành công do không có nhà đầu tư tham gia.

Đến nay, sau hơn một thập kỷ, dự án vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Ngoài các hạng mục đã xây dựng, phần diện tích còn lại bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.