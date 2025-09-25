Nhà mạng tăng cường nhân lực và thiết bị sẵn sàng ứng phó với bão số 9 Ragasa

Chủ động ứng phó với bão Ragasa và mưa lũ do bão, Tập đoàn VNPT cho hay ban chỉ huy PCTT Tập đoàn VNPT chỉ đạo các VNPT tỉnh/thành nằm trong vùng ảnh hưởng triển khai ngay các phương án ứng phó bão và tình hình mưa lớn gây ngập lụt/sạt lở đất.

VNPT đã tăng cường 30 xe phát sóng lưu động, 90 trạm phát sóng trạm dã chiến, 50 điện thoại vệ tinh Inmarsat cùng trạm Vsat-IP và sẵn sàng đường truyền dẫn vệ tinh, triển khai đường truyền VSAT nhằm đảm bảo công tác thông tin và công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai cho các cấp chính quyền các địa phương nằm trong vùng vùng ảnh hưởng của bão.