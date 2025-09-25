Nhà mạng tăng cường nhân lực và thiết bị sẵn sàng ứng phó với bão số 9 Ragasa

Chủ động ứng phó với bão Ragasa và mưa lũ do bão, Tập đoàn VNPT cho hay ban chỉ huy PCTT Tập đoàn VNPT chỉ đạo các VNPT tỉnh/thành nằm trong vùng ảnh hưởng triển khai ngay các phương án ứng phó bão và tình hình mưa lớn gây ngập lụt/sạt lở đất.
VNPT đã tăng cường 30 xe phát sóng lưu động, 90 trạm phát sóng trạm dã chiến, 50 điện thoại vệ tinh Inmarsat cùng trạm Vsat-IP và sẵn sàng đường truyền dẫn vệ tinh, triển khai đường truyền VSAT nhằm đảm bảo công tác thông tin và công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai cho các cấp chính quyền các địa phương nằm trong vùng vùng ảnh hưởng của bão.
Đến thời điểm này, các đơn vị của VNPT đã triển khai công tác rà soát CSHT mạng lưới viễn thông, hạ tải trọng cột anten có nguy cơ mất an toàn, bố trí đầy đủ vật tư dự phòng (thiết bị vô tuyến, truyền dẫn, manE, cáp quang, MX quang ...) để sẵn sàng ứng cứu thông tin trong các tỉnh huống sự cố.
VNPT cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết; Chủ động nắm bắt, triển khai kịp thời các yêu cầu thông tin mạng công cộng, mạng chuyên dùng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành cho các cấp chính quyền; Sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Cục BĐTƯ triển khai đảm bảo thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai cho các đoàn công tác của Chính phủ và các Bộ ngành; Sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn thông tin cho mạng lưới và dịch vụ; Sẵn sàng kịch bản Roaming thoại với các nhà mạng.
Cùng với việc bố trí lực lượng trực 24/7 tại tất cả các trạm viễn thông của các đơn vị trong vùng bão, VNPT cũng đã chuẩn bị với 1.000 nhân lực cùng phương tiện, công cụ của các đơn vị ngoài phạm vi ảnh hưởng bão sẵn sàng tham gia hỗ trợ các đơn vị trong vùng bão ứng cứu và khôi phục mạng lưới sau bão, đại diện VNPT cho biết thêm.
Còn nhà mạng Viettel cho hay Viettel Quảng Ninh đã họp khẩn để rà soát các phương án ứng phó bão số 9 Ragasa. Các đội kỹ thuật đã kiểm tra các trạm tại Cô Tô, Vân Đồn, Móng Cái và Hạ Long. Máy phát điện được kiểm tra, ắc quy thay mới, can xăng dự phòng được vận chuyển đến từng vị trí. Từng bu-lông, đoạn cáp đều được siết chặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Sáng 24/9, báo cáo chính thức cho thấy Viettel Quảng Ninh đã có 601 nhân sự tại chỗ, 84 đội tăng cường từ các tỉnh, gần 700 máy nổ sẵn sàng phục vụ 946 trạm. Mọi phương án đều được hành động hóa gồm: nhân sự trực trạm đảo, hậu cần sẵn sàng, thuốc men,…
Viettel Quảng Ninh đã chuẩn bị 699 máy nổ phục vụ 946 trạm (~73,8%). ATS và ắc quy đã lắp đặt tại các trạm ưu tiên, thêm máy và ắc quy được điều chuyển theo yêu cầu. Các CTV vận hành máy phát điện được thuê bổ sung, đảm bảo mọi điều kiện trong bão.
Về hạ tầng mạng lưới đã rà soát các trạm, tuyến cáp truyền dẫn; phân mức ưu tiên; có phương án cho trạm trục, trạm nguy cơ chia cắt, trạm đảo, trạm biên giới và trạm trong các mỏ than.