Nhà mạng roaming 2 chiều hỗ trợ người dân trong bão số 5

Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết đã triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn hạ tầng viễn thông, duy trì thông tin liên lạc thông suốt và hỗ trợ khách hàng tại 10 tỉnh/thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng.
Đến 11h ngày 25/8, Viettel đã điều động tổng cộng hơn 230 đội ứng cứu trạm phát sóng, 150 đội xử lý sự cố băng rộng cố định đến các tỉnh dự kiến bị ảnh hưởng bởi bão Kajiki. Ngoài lực lượng “4 tại chỗ” tại địa phương, Viettel cũng đã cử thêm cán bộ chỉ huy tăng cường để trực tiếp phối hợp ứng phó bão.
Cuối giờ chiều 25/8, tâm bão đang vào Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió cấp 12. Quảng Trị, Thanh Hóa cũng có gió mạnh, mưa lớn. Tại các tỉnh này, Viettel đã sẵn sàng nhóm điều hành 24/7, chuẩn bị các giải pháp 4 tại chỗ để đảm bảo duy trì liên lạc không bị gián đoạn.
Để đảm bảo vận hành mạng lưới di động trong trường hợp mất điện do bão, Viettel đã điều động bổ sung 380 máy phát điện và 904 bình ắc quy portable cho các tỉnh trọng điểm. Các trạm di động đã được kiểm tra để đảm bảo tự động chuyển đổi nguồn điện khi xảy ra sự cố. Chi nhánh Viettel tại các khu vực bị ảnh hưởng đã chuẩn bị nhiên liệu dự trữ, đặc biệt tại các vị trí có nguy cơ xảy ra ngập lụt, chia cắt, mất điện kéo dài, để sẵn sàng vận hành trạm bị mất điện lưới trong thời gian dài.
Đối với vật tư viễn thông, Viettel đã chuẩn bị vượt định mức dự phòng. Tất cả 10 tỉnh/thành phố dự báo bị ảnh hưởng đã được trang bị đầy đủ máy hàn, máy đo, điện thoại vệ tinh, để bảo đảm khả năng ứng cứu khẩn cấp các tuyến cáp.
Viettel đã phối hợp với các nhà mạng khác triển khai roaming 2 chiều tại các xã/phường có nguy cơ ngập lụt, sạt lở hoặc bị chia cắt, nhằm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt ngay cả trong tình huống xấu nhất.
Viettel đã hoàn thành việc nhắn tin cảnh báo tới hơn 11,8 triệu thuê bao di động, khuyến cáo khách hàng sạc đầy pin thiết bị, chuẩn bị lương thực, nước uống, kiểm tra nơi ở an toàn và hạn chế di chuyển trong bão để bảo đảm an toàn cho bản thân và duy trì liên lạc thông suốt. Viettel cũng liên hệ đến 2,46 triệu thuê bao băng rộng cố định tại 10 tỉnh/thành phố về nguy cơ hỏng thiết bị điện tử do sét đánh, khuyến cáo khách hàng ngắt nguồn điện trong thời gian mưa giông, đại diện nhà mạng này cho biết thêm.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) với sức gió giật cấp 16, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã triển khai nhiều phương án ứng phó, nhằm đảm bảo an toàn mạng lưới và thông tin liên lạc thông suốt cho người dân.
Ngay từ sáng 23/8, Ban Phòng chống lụt bão (PCLB) của MobiFone đã kích hoạt chế độ ứng trực 24/7, tăng cường nhân lực, thiết bị, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh tại các tỉnh thành bão dự kiến sẽ đổ bộ.
Nhà mạng đã tiến hành kiểm tra, gia cố hệ thống hạ tầng mạng lưới: trạm BTS, tuyến truyền dẫn, cột anten, hệ thống điện – nguồn, nhằm giảm thiểu rủi ro khi bão đổ bộ.
Bổ sung nguồn dự phòng: kiểm tra, tiếp nhiên liệu cho các máy phát điện, chuẩn bị pin lithium, năng lực vận hành tự động (ATS) để kịp thời điều động, cấp điện cho các trạm trọng yếu.
Điều động lực lượng ứng cứu: bố trí cán bộ kỹ thuật trực tiếp tại các địa bàn xung yếu, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để kịp thời hỗ trợ người dân trong trường hợp thiên tai.
Cập nhật thông tin thường xuyên, tình hình thực tế tại hiện trường để kịp thời xử lý, MobiFone cho hay.
FPT Telecom cũng đã khuyến cáo người dùng che chắn và di chuyển nâng cao thiết bị điện tử như máy tính, TV, Modem, Box Truyền hình,… để tránh ẩm ướt và hư hại; ngắt nguồn điện các thiết bị không cần thiết.
Gia cố nhà cửa, biển hiệu: kiểm tra mái tôn, cửa kính, hệ thống che chắn; tháo/rút bạt quảng cáo nếu cần; Luôn chủ động theo dõi, cập nhật tin bão từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hoặc UBND cấp tỉnh, thành phố để có biện pháp ứng phó kịp thời.
Ngày 25/8/2025, bão số 5 với cường độ rất mạnh vẫn di chuyển nhanh về phía đất liền nước ta. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 146/CĐ-TTg chỉ đạo tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có giải pháp bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng viễn thông để bảo đảm thông tin được liên tục, thông suốt giữa trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản, khắc phục tình trạng mất thông tin liên lạc ngay khi bão, mưa lũ xảy ra.