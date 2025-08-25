Nhà mạng roaming 2 chiều hỗ trợ người dân trong bão số 5

Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết đã triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn hạ tầng viễn thông, duy trì thông tin liên lạc thông suốt và hỗ trợ khách hàng tại 10 tỉnh/thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng.

Đến 11h ngày 25/8, Viettel đã điều động tổng cộng hơn 230 đội ứng cứu trạm phát sóng, 150 đội xử lý sự cố băng rộng cố định đến các tỉnh dự kiến bị ảnh hưởng bởi bão Kajiki. Ngoài lực lượng “4 tại chỗ” tại địa phương, Viettel cũng đã cử thêm cán bộ chỉ huy tăng cường để trực tiếp phối hợp ứng phó bão.

Cuối giờ chiều 25/8, tâm bão đang vào Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió cấp 12. Quảng Trị, Thanh Hóa cũng có gió mạnh, mưa lớn. Tại các tỉnh này, Viettel đã sẵn sàng nhóm điều hành 24/7, chuẩn bị các giải pháp 4 tại chỗ để đảm bảo duy trì liên lạc không bị gián đoạn.

Để đảm bảo vận hành mạng lưới di động trong trường hợp mất điện do bão, Viettel đã điều động bổ sung 380 máy phát điện và 904 bình ắc quy portable cho các tỉnh trọng điểm. Các trạm di động đã được kiểm tra để đảm bảo tự động chuyển đổi nguồn điện khi xảy ra sự cố. Chi nhánh Viettel tại các khu vực bị ảnh hưởng đã chuẩn bị nhiên liệu dự trữ, đặc biệt tại các vị trí có nguy cơ xảy ra ngập lụt, chia cắt, mất điện kéo dài, để sẵn sàng vận hành trạm bị mất điện lưới trong thời gian dài.