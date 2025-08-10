Nhà mạng dồn lực ứng cứu thông tin cho vùng lũ

Theo đó Viettel cho hay đã huy động lực lượng và trang thiết bị đặc biệt, ứng cứu xuyên đêm để duy trì thông tin liên lạc, đồng thời triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng tại Thái Nguyên trước tình hình ngập lụt nghiệm trọng do bão số 11 gây ra.
Viettel đã nhanh chóng kích hoạt kế hoạch ứng cứu theo kịch bản cao nhất. Hơn 300 nhân sự từ các tỉnh lân cận, trong đó có lực lượng tinh nhuệ từ các Tổng Công ty, đã được huy động đến Thái Nguyên ngay trong đêm.
Viettel trang bị 50 thuyền/ xuồng để vận chuyển xăng dầu cho trạm BTS bị cô lập, hàng chục drone thực hiện nhiệm vụ trinh sát, vận tải thiết bị và xăng dầu vào điểm ngập lụt, sạt lở không thể tiếp cận bằng đường bộ. Bên cạnh đó, Viettel triển khai điện thoại vệ tinh, bộ đàm, nhiều xe phát sóng cơ động, 100 máy phát điện và 1.000 ắc quy nhằm đảm bảo kết nối thông tin liên lạc cho người dân, hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn.
Song song với khắc phục hạ tầng, Viettel đã triển khai chính sách hỗ trợ kịp thời cho khách hàng tại vùng bị ảnh hưởng. Tập đoàn cộng 20.000 đồng vào tài khoản cho 48.000 thuê bao tại Thái Nguyên chịu ảnh hưởng lũ Đồng thời, Viettel tặng thêm 50% lưu lượng cho gói ST15K, 5G30 với 79.000 thuê bao, và tặng 50% thẻ nạp đầu tiên (20% dùng thoại, 30% data) cho 98.000 thuê bao nhằm đảm bảo khách hàng vừa giữ liên lạc vừa cập nhật thông tin trong tình huống khẩn cấp.
Trong thực tế hiện trường, bất chấp mưa to, lũ dâng, đội ngũ kỹ thuật Viettel vẫn kiên trì bám trụ tại những điểm nóng để kiểm tra, nối lại nguồn điện, thay ắc quy, phát sóng dự phòng. Các thuyền nhỏ, drone và xe chuyên dụng được phối hợp chặt chẽ để tiếp cận khu trạm bị ngập sâu, bất chấp địa hình trơn trượt, đường sạt lở, đại diện Viettel cho hay.
Trong khi đó Viettel Post cũng huy động lực lượng vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm tới các vùng chịu ảnh hưởng nặng bởi lũ.
Với cách triển khai đồng bộ từ lực lượng nhân sự, thiết bị chuyên dụng, giải pháp công nghệ và chính sách hỗ trợ khách hàng, Viettel đã khoanh vùng, kiểm soát được ảnh hưởng của sự cố mạng thông tin, hạn chế tối đa vùng mất liên lạc.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, đêm 06/11 và ngay 07/11 mưa lớn đã tại nhiều tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hà Nội... gây ngập lụt diện rộng, sạt lở đất. Điện lưới mất diện rộng trên địa bàn Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên ảnh hưởng đến hoạt động các trạm BTS, lũ lụt lớn đã gây đứt một số tuyến cáp quang. Trước tình hình đó, VNPT cho hay đã cử các đội ứng cứu tới các điểm bị sự cố và triển khai các giải pháp phù hợp và kịp thời để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chính quyền và người dân.
Tại Thái Nguyên, tình hình ngập lụt diễn ra diện rộng. Hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt và hệ thống điện, viễn thông chịu tác động nghiêm trọng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai VNPT Thái Nguyên đã chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, bổ sung nhiên liệu cho máy phát điện, đảm bảo an toàn cho các thiết bị viễn thông.
Lực lượng trực 24/7 được phân công tại các điểm trọng yếu, sẵn sàng triển khai phương án “4 tại chỗ”. VNPT Thái Nguyên đã chủ động tăng cường các máy phát điện dự phòng tại nút mạng trung tâ, nhân lực ứng trực chủ động triển khai phương án đảm bảo nguồn điện dự phòng kịp thời ngay trong đêm 7/10 khi cả thành phố Thái Nguyên ngập chìm trong nước lũ đảm bảo an toàn thông tin cho trạm nút mạng.
Trong mưa lũ, các nhân viên kỹ thuật VNPT Thái Nguyên đã không quản ngại hiểm nguy, lội nước lũ, điều chuyển máy nổ, kê kích thiết bị, thay thế dây thuê bao hỏng để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác cứu hộ và chỉ đạo. Đến thời điểm này, tại các khu vực khác trên địa bàn Thái Nguyên thông tin liên lạc di động cơ bản được đảm bảo đến các trung tâm xã/phường đảm bảo thông tin liên lạc chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương.
Bên cạnh đó, VNPT Thái Nguyên đã ưu tiên băng thông cho các đường dây nóng, cung cấp thông tin thời tiết kịp thời, hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn. VNPT Thái Nguyên cũng tăng cường nhân sự tại các điểm giao dịch để cung cấp sim và hỗ trợ khách hàng sạc pin miễn phí, đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong thời điểm khó khăn.
Các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn bị ảnh hưởng của ngập lụt diện rộng song VNPT đã tổ chức triển khai lực lượng ứng trực, phương án ứng phó đã thực hiện đảm bảo tốt thông tin liên lạc, dịch vụ trên địa bàn.
Tại Cao Bằng, cơn bão số 10 gây ngập nhiều địa bàn, gây sạt lở nhiều tuyến đường quan trọng, làm đổ cột, đứt cáp, mất điện nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và ứng cứu thông tin. Tiếp đó, cơn bão số 11 tiếp tục gây ảnh hưởng tới Cao Bằng với đỉnh lũ vượt cơn bão số 10. Hai cơn bão lớn liên tiếp trong 1 tuần đã làm đứt một số tuyến cáp, mất điện lưới diện rộng gây ra mấy tín hiệu kết nối cho khoảng 10.000 thuê bao Internet trên địa bàn và nhiều thêu bao di động bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, lực lượng ứng cứu của VNPT Cao Bằng đã và đang thực hiện ứng cứu 24/24h và đã kịp thời xử lý, khắc phục sự cố tại các điểm đứt truyền dẫn. VNPT Cao bằng đã sẵn sàng nhân lực để hỗ trợ khách hàng ngay sau khi có điện trở lại.
Cùng với sự chủ động của VNPT địa bàn, Tập đoàn VNPT đã sẵn sàng nguồn lực với 500 nhân lực cùng phương tiện, máy nổ, vật tư công cụ sẵn sàng hỗ trợ khắc phục, khôi phục nhanh mạng lưới, dịch vụ. Ngay sáng 8/10, VNPT đã tăng cường lực lượng hỗ trợ triển khai phương án vận chuyển nhiên liệu song song với các giải pháp tối ưu nguồn điện cho các thiết bị quan trọng đáp ứng duy trì hoạt động cho trạm trung tâm Tp Thái Nguyên đảm bảo thông tin liên lạc, dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh.
Bên cạnh đó VNPT cũng đã sẵn sàng các thiết bị thông tin vệ tinh Inmsarsat sẵn sàng phục vụ đáp ứng thông tin chỉ đạo điều hành cho Lãnh đạo các địa phương, đồng thời chủ động phối hợp các nhà mạng thực hiện Roaming dịch vụ di để đảm bảo thông tin tốt nhất đáp ứng công tác chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai của các cấp chính quyền cũng như nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân.
Theo đại diện nhà mạng MobiFone, đây là đợt thiên tai có mức độ thiệt hại chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây. Trong khi nước lũ dâng nhanh, giao thông chia cắt, hàng loạt khu dân cư bị ngập sâu, đội ngũ cán bộ công nhân viên Đài Viễn thông Thái Nguyên - Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc vẫn bám trụ tại hiện trường, khẩn trương triển khai các phương án ứng cứu thông tin khẩn cấp.
MobiFone Thái Nguyên đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhân lực, thiết bị dự phòng và nhiên liệu từ sớm. Nhưng diễn biến khắc nghiệt của bão vượt xa mọi dự đoán, mưa lớn kéo dài, gió giật mạnh khiến việc tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn.
Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty, cùng sự phối hợp tích cực của lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên, MobiFone Thái Nguyên đã khẩn trương vận chuyển thiết bị, máy phát điện, xăng dầu tới các điểm bị cô lập, đồng thời triển khai phương án cắt giảm phụ tải để ưu tiên cho MC và DWDM (các node truyền dẫn quan trọng trên địa bàn).
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc đã tổ chức họp khẩn sáng 8/10, đưa ra các phương án dự phòng, cử đoàn hỗ trợ trực tiếp xuống địa bàn, huy động bổ sung nguồn lực và trang thiết bị để bảo đảm an toàn cho con người và hạ tầng.