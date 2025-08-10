Nhà mạng dồn lực ứng cứu thông tin cho vùng lũ

Theo đó Viettel cho hay đã huy động lực lượng và trang thiết bị đặc biệt, ứng cứu xuyên đêm để duy trì thông tin liên lạc, đồng thời triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng tại Thái Nguyên trước tình hình ngập lụt nghiệm trọng do bão số 11 gây ra.

Viettel đã nhanh chóng kích hoạt kế hoạch ứng cứu theo kịch bản cao nhất. Hơn 300 nhân sự từ các tỉnh lân cận, trong đó có lực lượng tinh nhuệ từ các Tổng Công ty, đã được huy động đến Thái Nguyên ngay trong đêm.

Viettel trang bị 50 thuyền/ xuồng để vận chuyển xăng dầu cho trạm BTS bị cô lập, hàng chục drone thực hiện nhiệm vụ trinh sát, vận tải thiết bị và xăng dầu vào điểm ngập lụt, sạt lở không thể tiếp cận bằng đường bộ. Bên cạnh đó, Viettel triển khai điện thoại vệ tinh, bộ đàm, nhiều xe phát sóng cơ động, 100 máy phát điện và 1.000 ắc quy nhằm đảm bảo kết nối thông tin liên lạc cho người dân, hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn.

Song song với khắc phục hạ tầng, Viettel đã triển khai chính sách hỗ trợ kịp thời cho khách hàng tại vùng bị ảnh hưởng. Tập đoàn cộng 20.000 đồng vào tài khoản cho 48.000 thuê bao tại Thái Nguyên chịu ảnh hưởng lũ Đồng thời, Viettel tặng thêm 50% lưu lượng cho gói ST15K, 5G30 với 79.000 thuê bao, và tặng 50% thẻ nạp đầu tiên (20% dùng thoại, 30% data) cho 98.000 thuê bao nhằm đảm bảo khách hàng vừa giữ liên lạc vừa cập nhật thông tin trong tình huống khẩn cấp.

Trong thực tế hiện trường, bất chấp mưa to, lũ dâng, đội ngũ kỹ thuật Viettel vẫn kiên trì bám trụ tại những điểm nóng để kiểm tra, nối lại nguồn điện, thay ắc quy, phát sóng dự phòng. Các thuyền nhỏ, drone và xe chuyên dụng được phối hợp chặt chẽ để tiếp cận khu trạm bị ngập sâu, bất chấp địa hình trơn trượt, đường sạt lở, đại diện Viettel cho hay.