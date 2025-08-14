Nhà mạng đảm bảo hạ tầng viễn thông cho Đại lễ

Theo đó nhà mạng Viettel cho hay với 1.700 trạm phát sóng được lắp mới, mạng 5G Viettel sẽ phủ toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành cũng như các sự kiện chào mừng ngày Quốc khánh, phục vụ nhu cầu liên lạc, truy cập mạng cho người dân trong suốt dịp đại lễ.

Viettel đã triển khai 2.400 giải pháp kỹ thuật, gấp 12 lần so với cùng kỳ sự kiện 2/9/2024, gấp 7 lần khối lượng công việc đảm bảo cho sự kiện A50 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Trong số đó, Viettel phát sóng mới 500 trạm BTS 5G, và lần đầu tiên tại Việt Nam, 1.200 trạm nhỏ 5G (smallcell 5G) được triển khai tại các địa điểm tập trung đông người. Bên cạnh đó, 700 trạm 4G tạm thời, 25 xe phát sóng cơ động cũng được huy động để phục vụ nhân dân dịp Đại lễ.

Bên cạnh đó hệ thống X-Optimization (XO) kết hợp cùng AI giúp tối ưu chất lượng mạng theo hành vi khách hàng. Hệ thống liên tục quan sát mạng lưới và tự động thực hiện các tinh chỉnh gần như trong thời gian thực. Cứ 5 phút, AI sẽ tự động điều chỉnh vùng phủ sóng, hướng sóng đến đúng nơi có người dùng, giảm nhiễu cho các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, khi các trạm phát sóng có dấu hiệu quá tải, hệ thống sẽ lập tức điều hướng bớt người dùng sang các trạm bên cạnh còn “rảnh rỗi”.