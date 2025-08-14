Nhà mạng đảm bảo hạ tầng viễn thông cho Đại lễ

Theo đó nhà mạng Viettel cho hay với 1.700 trạm phát sóng được lắp mới, mạng 5G Viettel sẽ phủ toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành cũng như các sự kiện chào mừng ngày Quốc khánh, phục vụ nhu cầu liên lạc, truy cập mạng cho người dân trong suốt dịp đại lễ.
Viettel đã triển khai 2.400 giải pháp kỹ thuật, gấp 12 lần so với cùng kỳ sự kiện 2/9/2024, gấp 7 lần khối lượng công việc đảm bảo cho sự kiện A50 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Trong số đó, Viettel phát sóng mới 500 trạm BTS 5G, và lần đầu tiên tại Việt Nam, 1.200 trạm nhỏ 5G (smallcell 5G) được triển khai tại các địa điểm tập trung đông người. Bên cạnh đó, 700 trạm 4G tạm thời, 25 xe phát sóng cơ động cũng được huy động để phục vụ nhân dân dịp Đại lễ.
Bên cạnh đó hệ thống X-Optimization (XO) kết hợp cùng AI giúp tối ưu chất lượng mạng theo hành vi khách hàng. Hệ thống liên tục quan sát mạng lưới và tự động thực hiện các tinh chỉnh gần như trong thời gian thực. Cứ 5 phút, AI sẽ tự động điều chỉnh vùng phủ sóng, hướng sóng đến đúng nơi có người dùng, giảm nhiễu cho các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, khi các trạm phát sóng có dấu hiệu quá tải, hệ thống sẽ lập tức điều hướng bớt người dùng sang các trạm bên cạnh còn “rảnh rỗi”.
Với một hệ thống phức tạp gồm hàng nghìn điểm phát sóng, việc điều chỉnh thủ công bằng sức người là không thể. AI, thông qua nền tảng XO sẽ giúp đảm bảo hạ tầng hoạt động hài hòa, chất lượng dịch vụ tốt nhất, mang lại trải nghiệm thuận tiện cho người dân tham gia chuỗi sự kiện A80, đại diện Viettel cho biết thêm.
Còn nhà mạng VNPT cho biết đã hoàn tất rà soát, tối ưu toàn bộ hệ thống, triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin ở mức cao nhất. Các kịch bản kỹ thuật đã được chuẩn bị sẵn sàng, từ duy trì chất lượng dịch vụ di động, phòng chống tấn công mạng (DDOS) đến các phương án phong tỏa dịch vụ khi có yêu cầu đột xuất, để đảm bảo an toàn – an ninh thông tin quốc gia.
Đối với các hoạt động trọng tâm như Lễ diễu binh, diễu hành và các chương trình nghệ thuật lớn, VNPT đã tăng cường năng lực mạng di động Vinaphone tại 10 khu vực trọng điểm ở Hà Nội. Bên cạnh 5500 trạm phát sóng di động 3G/4G/5G trên địa bàn các phường diễn ra sự kiện trên địa bàn Hà Nội, nhiều giải pháp kỹ thuật cũng đã được triển khai để nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ khách hàng tăng cao tại các địa điểm sự kiện như: phát sóng bổ sung 1100 cell 4G; phát sóng lưu động/dã chiến 3G/4G/5G tại 106 điểm; tăng cường phát sóng Indoor.
VNPT cũng lắp đặt hệ thống IBS/Smallcell tại các vị trí chiến lược như Trung tâm Triển lãm Quốc gia, nhà ga T2 Nội Bài; nâng cao năng lực phục vụ lưu lượng data tại các sự kiện lớn như “Tổ quốc trong tim” (SVĐ Mỹ Đình), “V-Concert” (Trung tâm Triển lãm Cổ Loa), hay trình diễn Drone thủy lực tại Hồ Tây.
Với đài truyền hình Việt Nam (VTV), VNPT triển khai hạ tầng cáp quang tại 17 điểm cầu, gồm 36 đường cáp quang trắng, 17 kênh Hotline và 9 đường Internet FTTH. Với đài truyền hình TP HCM (HTV), VNPT cung cấp đường truyền tín hiệu cho 18 màn hình LED, 6 điểm cầu truyền hình và 297 vị trí loa phát thanh.
Trong khi đó nhà mạng MobiFone cho hay sẽ áp dụng 5G, AI và mạng tự động hóa để đảm bảo kết nối thông suốt dịp Quốc khánh 2/9, đồng thời triển khai hơn 200 trạm phát sóng lưu động, kỹ thuật túc trực 24/7.
MobiFone sẽ triển khai công nghệ 5G thế hệ mới kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo và xử lý lưu lượng mạng trong thời gian thực. Hệ thống AI sẽ phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn, bao gồm hành vi người dùng, dự báo sự kiện, và thậm chí là thông tin xã hội để xác định các điểm nóng trong thành phố, từ đó điều chỉnh mạng lưới một cách chính xác và nhanh chóng. AI không chỉ giúp tối ưu hóa các điểm phát sóng mà còn tự động điều chỉnh các tham số mạng, giúp nâng cao hiệu suất và giảm thiểu hiện tượng nghẽn mạng.
MobiFone cũng đã phối hợp với nhà mạng Rakuten của Nhật Bản để đưa giải pháp Open RAN 5G vào triển khai trước tại các khu vực diễn ra Đại lễ 2/9 tại Hà Nội và sẽ mở rộng ra cả nước.
Song song với các giải pháp công nghệ, MobiFone đã lắp đặt hơn 200 trạm phát sóng lưu động tại các điểm tổ chức sự kiện, đồng thời huy động hàng trăm kỹ sư và nhân viên kỹ thuật túc trực 24/7 tại hiện trường.