Nhà mái ngói lưu giữ “nếp nhà xưa” trong phố ở Nghệ An

Một ngôi nhà với mái ngói đỏ au, hiên gỗ mộc mạc và khoảng sân phủ bóng cây mang đậm hơi thở làng quê Việt. Ngôi nhà không mang dáng vẻ phô trương mà được thiết kế một cách khiêm nhường dựa trên những mô phỏng về câu chuyện ký ức của gia chủ, về chiều sâu văn hoá, sự kết nối bền vững giữa con người với không gian sống.

Giữa khu phố náo nhiệt của Nghệ An, ngôi nhà hiện lên như một khoảng lặng bình yên, nơi quá khứ và hiện tại gặp gỡ. Hình ảnh mái ngói đỏ dốc theo dáng chữ A từ lâu đã trở nên quen thuộc trong ký ức của nhiều người dân Việt Nam. Mái ngói là hiện thân cho sự mộc mạc, chân quê, sự êm đềm và gần gũi. Trong cái nền truyền thống ấy, những khung cửa kính vòm lớn xuất hiện tựa như điểm nhấn đầy tinh tế.