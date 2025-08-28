Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát trường đào tạo xạ thủ bắn tỉa

Địa điểm mà ông Kim Jong Un đến thăm là Căn cứ huấn luyện tác chiến đặc biệt của quân đội Triều Tiên. Tại đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã trực tiếp khán thị hoạt động huấn luyện của căn cứ này và của lực lượng xạ thủ bắn tỉa. Sau khi trực tiếp kiểm súng trường bắn tỉa kiểu mới do Học viện khoa học quốc phòng Triều Tiên nghiên cứu – phát triển và cung cấp cho quân đội, ông Kim rất hài lòng và nhấn mạnh sự vui mừng khi thấy quân đội Triều Tiên được trang bị các vũ khí thế hệ mới có tính năng cao như vậy.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát trường đào tạo xạ thủ bắn tỉa. (Ảnh: KCNA)

Cũng theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Jong Un nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng bắn tỉa trên chiến trường, khi nêu bật sự cần thiết của việc nâng cao năng lực tác chiến đặc biệt và khả năng chiến đấu của các lực lượng đã được chuyên biệt hóa, trong đó có xạ thủ bắn tỉa, đối với quá trình xây dựng lực lượng vũ trang tinh nhuệ, đồng thời cho biết Quân ủy trung ương Triều Tiên sẽ xem xét việc tổ chức các cơ sở huấn luyện xạ thủ bắn tỉa trực thuộc Bộ Tổng tham mưu.

Liên quan đến thông tin nêu trên, giới phân tích Hàn Quốc lồng ghép với một số hoạt động, phát ngôn của ông Kim Jong Un và phía Triều Tiên kể từ khi cuộc tập trận chung Hàn – Mỹ “Lá chắn tự do (Freedom Shield)”, cũng như chuyến công du tới Nhật Bản và Mỹ của Tổng thống Lee Jae Myung được bắt đầu tiến hành, để đưa ra nhận định về khả năng Bình Nhưỡng sẽ không thay đổi chính sách đối với một số vấn đề trong đó có hợp tác quân sự Nga -Triều và quan hệ với Seoul.