Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết “làm mọi thứ” để hỗ trợ Nga

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Reuters| 03/09/2025 17:54

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 3/9 đã cam kết sẽ "làm mọi điều có thể" để hỗ trợ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời cảm ơn Bình Nhưỡng vì đã cử binh lính tham gia giúp đỡ lực lượng của Moscow trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra bên lề các hoạt động kỷ niệm tại Bắc Kinh đánh dấu 80 năm kết thúc Thế chiến II. Trước đó vài giờ, ông Kim Jong Un và ông Putin đã cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ duyệt binh quy mô lớn tại Bắc Kinh. 

nha lanh dao trieu tien kim jong un cam ket lam moi thu de ho tro nga hinh anh 1
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Sau buổi duyệt binh, ông Kim Jong Un và ông Putin cùng di chuyển trên một chiếc xe đến nhà khách quốc gia để tiến hành cuộc hội đàm song phương kín. Nga và Triều Tiên - hai quốc gia cùng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế nặng nề, đã ký hiệp ước phòng thủ chung năm 2024.

“Gần đây, quan hệ giữa hai nước chúng ta mang tính chất đặc biệt, tin cậy, hữu nghị và thậm chí mang tính đồng minh", ông Putin nói, đồng thời ca ngợi lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên tham gia hỗ trợ quân đội Nga: “Binh lính của các bạn đã chiến đấu dũng cảm và anh hùng". Binh lính Triều Tiên được cho là đã hỗ trợ Moscow trong việc đánh bật lực lượng Ukraine khỏi khu vực Kursk, miền Tây nước Nga hồi đầu năm nay.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ không bao giờ quên những hy sinh mà lực lượng vũ trang và gia đình các quân nhân của các bạn đã phải trải qua", ông Putin nói.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/nha-lanh-dao-trieu-tien-kim-jong-un-cam-ket-lam-moi-thu-de-ho-tro-nga-post1227379.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/nha-lanh-dao-trieu-tien-kim-jong-un-cam-ket-lam-moi-thu-de-ho-tro-nga-post1227379.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết “làm mọi thứ” để hỗ trợ Nga
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO