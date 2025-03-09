Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết “làm mọi thứ” để hỗ trợ Nga

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra bên lề các hoạt động kỷ niệm tại Bắc Kinh đánh dấu 80 năm kết thúc Thế chiến II. Trước đó vài giờ, ông Kim Jong Un và ông Putin đã cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ duyệt binh quy mô lớn tại Bắc Kinh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Sau buổi duyệt binh, ông Kim Jong Un và ông Putin cùng di chuyển trên một chiếc xe đến nhà khách quốc gia để tiến hành cuộc hội đàm song phương kín. Nga và Triều Tiên - hai quốc gia cùng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế nặng nề, đã ký hiệp ước phòng thủ chung năm 2024.

“Gần đây, quan hệ giữa hai nước chúng ta mang tính chất đặc biệt, tin cậy, hữu nghị và thậm chí mang tính đồng minh", ông Putin nói, đồng thời ca ngợi lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên tham gia hỗ trợ quân đội Nga: “Binh lính của các bạn đã chiến đấu dũng cảm và anh hùng". Binh lính Triều Tiên được cho là đã hỗ trợ Moscow trong việc đánh bật lực lượng Ukraine khỏi khu vực Kursk, miền Tây nước Nga hồi đầu năm nay.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ không bao giờ quên những hy sinh mà lực lượng vũ trang và gia đình các quân nhân của các bạn đã phải trải qua", ông Putin nói.