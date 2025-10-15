Nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể gặp Tổng thống Mỹ vào cuối tháng 10

Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ thăm Hàn Quốc và tham dự các sự kiện dcủa Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju. Phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cho biết, dựa trên phân tích các phát biểu công khai, cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên dường như đều sẵn sàng cho các cuộc gặp.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây bày tỏ ông vẫn giữ "kỷ niệm tốt đẹp" về Tổng thống Donald Trump. Một dấu hiệu cho thấy ông sẵn sàng tham gia đối thoại với Mỹ, nhưng "trên cơ sở có điều kiện".

Ông Chung Dong-youngChung Dong-young cũng cho rằng, chìa khóa hiện nằm ở quyết tâm chính trị của phía Mỹ. Ông lưu ý, Triều Tiên sẵn sàng trở lại bàn đàm phán nếu Mỹ từ bỏ yêu cầu Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa.

Đề cập quan hệ liên Triều, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh, Chủ tịch Kim Jong-un là người duy nhất có thể đưa ra quyết định về vấn đề đoàn tụ các gia đình ly tán sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Ông cũng bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh liên Triều có thể được tổ chức trong năm 2026, dù thừa nhận khó có thể thúc đẩy tiến trình này trước cuộc bầu cử địa phương tại Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm sau.