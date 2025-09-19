Nhà khoa học Việt nhận bằng Viện sỹ Liên hiệp các viện hàn lâm khoa học thế giới

Giáo sư, Viện sỹ Lê Trường Giang là chuyên gia trong các lĩnh vực nghiên cứu hóa học như hóa phân tích, hóa môi trường, độc học thực phẩm, tối ưu hóa. Ông đã chủ trì và tham gia nhiều công trình nghiên cứu có giá trị nền tảng và ứng dụng thực tiễn cao, từ mô hình hóa động học phản ứng hóa học đến phát triển các công nghệ xử lý chất hữu cơ khó phân hủy trong môi trường, kiểm soát độc tố trong thực phẩm; đã công bố hàng trăm công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín, được cộng đồng khoa học đánh giá cao và có sức lan tỏa học thuật rộng rãi.

Với nền tảng học thuật vững chắc và kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế, với cương vị hiện nay, Giáo sư, Viện sỹ Lê Trường Giang đã trực tiếp chỉ đạo, dẫn dắt các chương trình hợp tác nghiên cứu chiến lược giữa VAST với nhiều tổ chức nghiên cứu uy tín trên thế giới như Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, Viện nghiên cứu vì sự phát triển Pháp, Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc, Hiệp hội hỗ trợ khoa học Nhật Bản.

Đặc biệt, những chương trình hợp tác song phương giữa VAST và các tổ chức thành viên IAAS không chỉ tạo điều kiện trao đổi học thuật và thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo chung giữa các nhà khoa học hai bên, mà còn tăng cường kết nối giữa các thành viên IAAS cũng như làm phong phú thêm những hoạt động của IAAS, góp phần thực hiện tiêu chí của IAAS là một tổ chức quốc tế đa phương cùng hành động cho những nỗ lực phát triển khoa học công nghệ toàn cầu.