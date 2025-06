Nhà khoa học Việt Nam tại Kazakhstan: Từ đam mê đến 'trách nhiệm kép'

Ông Đỗ Đức Tôn tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tại Đại học Dongguk (Hàn Quốc) năm 2014 và hiện là Phó Giáo sư, Khoa Robot và Cơ điện tử, Đại học Nazarbayev (Kazakhstan).

Là Phó Tổng Biên tập của IEEE Access, Phó Tổng Biên tập của IEEE Robotics and Automation Letters, từng là khách mời của tạp chí lớn như Mathematical Problems in Engineering, Electronics, Energies, Sensors, Fractals & Fractional, và International Journal of Advanced Robotic Systems, ông đồng thời là chuyên gia cao cấp với nhiều đóng góp quan trọng trong kỹ thuật điều khiển, truyền động điện, hệ thống chuyển đổi năng lượng tái tạo và robot nano.