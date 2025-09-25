Nhà hàng Việt nổi tiếng ở Úc đóng cửa sau 23 năm, nhiều thực khách tiếc nuối

Ra mắt vào năm 2002 trên phố Crown (Surry Hills, Australia), Red Lantern (tạm dịch: Đèn lồng đỏ) do 2 anh em Luke và Pauline Nguyễn cùng đầu bếp Mark Jensen đồng sáng lập.

Bộ 3 sáng lập Red Lantern (từ trái qua phải): anh em Luke và Pauline Nguyễn cùng đầu bếp Mark Jensen. Ảnh: The Sydney Morning Herald.

Nhà hàng được coi là biểu tượng mở đường đưa ẩm thực Việt Nam tiếp cận một thế hệ thực khách mới, khác biệt hẳn với hình ảnh quen thuộc “bàn ghế nhựa, đồ ăn bình dân” ở Australia thời điểm đó.

"Chúng tôi từng nghĩ, hãy đưa món ăn này đến một nhóm khách hàng mới, kết hợp dịch vụ đẳng cấp quốc tế với nguyên liệu chất lượng cao”, chị Pauline Nguyễn chia sẻ trên The Sydney Morning Herald.